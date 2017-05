DDR-Geschichtsklitterung Was früher war - Schwamm drüber

Als die Thüringer Linke, SPD und Grünen im Dezember 2014 die deutschlandweit erste rot-rot-grüne Landesregierung bildeten, gaben sie ein Versprechen: Die Vergangenheit, so schrieben sie in ihren Koalitionsvertrag, werde "vielfältig und beispielhaft für die gesamte Bundesrepublik aufgearbeitet". "Konsequent", "schonungslos" und "in all ihren Facetten" werde die SED-Diktatur seziert.

Doch wenn es um Ruhm und Ehre des Freistaats auf den Wettkampfplätzen dieser Welt geht, so zeigt sich, bleiben die hehren politischen Ziele auf der Strecke. Das linke Bündnis bugsiert gerade ein Gesetz zur Sportförderung durch den Landtag, das es ehemaligen Dopingfunktionären ermöglicht, weiter im Sportbetrieb zu bleiben - und zwar staatlich gefördert.

Alle Parteien im Thüringer Landtag waren dafür, die 23 Jahre alten Richtlinien zu verschärfen. Die CDU brachte schon 2015 einen neuen Gesetzentwurf ins Parlament ein, der endlich alte DDR-Dopingtrainer aus der Förderung ausschließen sollte. Es dürften künftig nur noch "Sportorganisationen" unterstützt werden, in denen keine hauptamtlichen Mitarbeiter beschäftigt sind, die früher Dopingsubstanzen verabreicht oder zugänglich gemacht haben. Zudem sollten in der Landessportkonferenz, welche die Landesregierung berät, auch Dopingopfer vertreten sein.

Doch der Entwurf für das neue Sportgesetz, den Rot-Rot-Grün im März endlich vorlegte, spart die Vergangenheit aus. Sportverbände müssen demnach, wenn sie staatliche Gelder wollen, "einschlägige Anti-Doping-Bestimmungen" anerkennen. Das heißt, ehemalige SED-Kader mit Dopingvorgeschichte dürfen an den Start, wenn sie denn heute sauber bleiben. Was sie in der DDR taten, spielt keine Rolle.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.