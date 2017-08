Rot-Weiss Essen Wie ein abgehängter Klub Großes leistet

Auf den Kunstrasenplatz von "Breilmanns Wiese" knallt am Abend noch immer die Sonne, und nun endlich hat Dominik Koch seine Funktionsjacke ausgezogen. Er hat darin die letzten anderthalb Stunden mit dem Ball trainiert, als gäbe es kein Morgen. Er sagt, er habe sich auspowern wollen. Schwer atmend sitzt er nun im Staub und überprüft auf seinem Mobiltelefon, ob in der Zwischenzeit etwas Wichtiges war. War aber nicht.

Dominik Koch ist 27, und dass er hier Fußball spielen kann, ist vielleicht seine Rettung. Koch litt unter einer dissozialen Persönlichkeitsstörung, er hatte Schwierigkeiten mit der Selbstkontrolle und der Frustrationstoleranz. Auf Enttäuschungen reagierte er oft mit Gewalt. Manche sagen, er sei ein Schläger.

Er spielt für eine Mannschaft, in der sich normale junge Männer und Männer wie Koch mischen. Männer mit Suchtproblemen, Depressionen, ADHS oder Psychosen. Einige von ihnen haben Knasterfahrung, manche werden in sozialen Einrichtungen versorgt.

Die Betreuer der Fußballmannschaft haben wohlklingende Begriffe für diese Männer gefunden, sie sprechen von "Spielern mit Einschränkungen und Spielern ohne Einschränkungen". Sie spielen in der Kreisliga C, das ist die unterste Fußballklasse. Aber das ist nicht weiter wichtig. Ihr Verein heißt Rot-Weiss Essen, und das ist schon eher bedeutend. Rot-Weiss Essen ist ein Name, der nach guter alter Zeit klingt.

