Rückkehrrecht auf Vollzeitjob Wer profitiert von der geplanten "Brückenteilzeit"?

In der Theorie sind sich alle einig: Teilzeitarbeit gehört zu den besten Mitteln, wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Sie schafft die Möglichkeit, dass Kinder nicht automatisch für einen Elternteil das Aus im Berufsleben bedeuten, weil er sich zwischen Familie oder Vollzeitjob entscheiden muss.

Deshalb gibt es seit 2001 einen gesetzlichen Anspruch für Arbeitnehmer, ihre Wochenarbeitszeit zu reduzieren.

In der Praxis ist allerdings etwas schiefgelaufen: Das Gesetz bietet zwar Männern und Frauen die gleichen Rechte, in Teilzeit zu gehen. Doch es sind seit Anbeginn vor allem Frauen, die davon Gebrauch machen. Fast jede zweite Frau arbeitet heute Teilzeit, aber nur gut jeder zehnte Mann. Und so hat sich die Chance für viele Frauen zur Falle entwickelt. Denn das Gesetz ebnet viele Wege in die Teilzeit, aber keinen, der aus ihr herausführt.

Das will Hubertus Heil (SPD) ändern. Gerade einmal fünf Wochen im Amt, legte der Bundesarbeitsminister der Großen Koalition einen Gesetzentwurf vor. Der soll schon im Mai durchs Kabinett und im Januar 2019 in Kraft treten.

Zum einen will Heil Arbeitnehmern in Vollzeit die Möglichkeit geben, für eine befristete Zeit in Teilzeit gehen zu können - allerdings mit dem gesetzlich verbrieften Recht, danach wieder auf eine volle Stelle zurückkehren zu können.

