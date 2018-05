Reizfigur Putin Das seltsame Russland-Gefühl der Deutschen

Am vergangenen Sonntag sitzt der Pianist Justus Frantz in seiner Villa im Hamburger Stadtteil Pöseldorf und sinniert laut über die Deutschen und deren Verhältnis zu Russland. Der neue deutsche Außenminister, der Herr Maas, sagt Frantz, erinnere ihn manchmal an Helmuth von Moltke, den kriegsbereiten Chef des preußischen Generalstabs zu Beginn des Ersten Weltkriegs.

"Verantwortungslos" findet Frantz die neue, härtere Tonlage des Ministers. Leichtfertig gehe der Herr Maas mit Russland um, setze immer noch eins drauf. "Diese Generation weiß eben nicht mehr, was Krieg ist."

Für Frantz ist Russland ein Lebensthema, zu Hause spricht der 73-Jährige, der mit der russischen Geigerin Ksenia Dubrovskaya verheiratet ist, abwechselnd Deutsch und Russisch. Aber schon lange bevor er seine Frau kennenlernte, war Frantz überzeugt, dass es eine besondere Nähe gebe zwischen der deutschen und der russischen Kultur. "Die Epik der russischen Musik findet sich nur noch in der Epik der deutschen Musik wieder, weder in der französischen, der englischen noch der amerikanischen", schwärmt er.

Russland begleitete den Musiker während seiner gesamten Karriere. Als junger Pianist lernte er 1974 bei einem Soloauftritt in Moskau Dmitrij Schostakowitsch kennen. Ende der Achtzigerjahre gründete er die Deutsch-Sowjetische Junge Philharmonie, und in den Neunzigern lernte er den aufstrebenden Vizebürgermeister von Sankt Petersburg kennen. Sein Name: Wladimir Putin.

