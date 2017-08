Russland Wie Putin aus einem Irrenhaus sein Reich formte

J. H. Darchinger/DER SPIEGEL Drei Jahrzehnte lang berichtete Christian Neef als Korrespondent aus dem Osten. Das Foto zeigt ihn 1992 in Moskau. Nun hört der SPIEGEL-Mann auf und verlässt Moskau. Anlass genug für einen Blick zurück.

Dieser Tage fiel mir daheim ein Buch in die Hand, das ich aus den Augen verloren hatte. Es heißt "Russland. Gesichter eines zerrissenen Landes". Das mag kein sonderlich origineller Titel sein, aber inhaltlich trifft er das Thema. Das Buch behandelt Russland, wie es vor einem Vierteljahrhundert war: eine Art Irrenhaus. Die Sowjetunion war gerade erst untergegangen, die Hoffnung auf einen Neuanfang fast wieder versiegt. Frühere Funktionäre und gewiefte Geschäftemacher hatten das Erbe des Sowjetstaates an sich gerissen und genossen ihren plötzlichen Wohlstand, die Mehrheit der Russen aber war verarmt. Großmütter standen bei Wind und Wetter auf den "Tolkutschkas", den Flohmärkten, und machten ihr Hochzeitsservice zu Geld. Nebenan standen Schüler und priesen ihr liebevoll gepflegtes Briefmarkenalbum an. An den Rändern des Reiches herrschte unterdessen Krieg.

Was Russland damals darstellte, wohin es sich politisch bewegen und wie sich all die Konflikte auflösen würden - weder Politiker noch einfache Russen konnten das im Jahr 1992 erklären. Wir Journalisten natürlich auch nicht.

Das alles ist Geschichte, Russland geht es heute, insgesamt gesehen, nicht schlecht. Das erwähnte Buch hatte ich geschrieben, in ihm sind 18 Menschen porträtiert, die damals ihren Platz im neuen Russland suchten. Sie waren typisch für die Umbruchzeit: Politiker und Generäle, Geschäftsleute und Künstler, Idealisten, Populisten, Kriminelle. Manche von ihnen leben nicht mehr, einige wurden umgebracht, andere haben Russland verlassen oder stiegen in die Regierung auf. Schaut man sich die Porträts heute an, versteht man, warum die einen aus der Bahn geworfen wurden und die anderen Karriere machten. Und mit welchen Mitteln Russland wieder auf die Beine kam.

