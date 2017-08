Doping-Kronzeuge Grigorij Rodtschenkow "Putin wird mich töten"

Grigorij Rodtschenkows Leben als Flüchtling begann am 17. November 2015. An diesem Tag landete er auf dem International Airport in Los Angeles, er trug Jeans und ein blaues Shirt, er zog einen schwarzen Rollkoffer hinter sich her. Er war mit einer Maschine aus Moskau gekommen, über Nacht hatte er Russland verlassen müssen. Aus Angst, vom Geheimdienst umgebracht zu werden.

Ein paar Meter hinter der Passkontrolle warf Rodtschenkow die Arme in die Höhe, er rief: "Ich lebe noch!" Dann fiel er Bryan Fogel um den Hals, dem Mann, der ihm bei der Flucht geholfen hatte.

Rodtschenkow kramte in seinem Koffer, er zog eine Festplatte heraus und gab sie Fogel. "Was ist das?", fragte Fogel. "Mach dir keine Gedanken darüber", sagte Rodtschenkow, "versteck das Ding einfach an einem sicheren Ort."

Auf der Festplatte befanden sich Dokumente, Tabellen und E-Mails. Es waren die Beweise, dass Russland in den vergangenen Jahren eines der effektivsten Dopingsysteme der Sportgeschichte aufgezogen hat, gelenkt von der Regierung, ausgeführt von Rodtschenkow. Nach seiner Landung in Los Angeles war er bereit, der Welt davon zu erzählen.

Die Ankunft am Flughafen ist Teil eines Dokumentarfilms über Grigorij Rodtschenkow, den der US-Amerikaner Bryan Fogel gedreht hat. Er trägt den Titel "Ikarus" und läuft bei Netflix. Es sind 121 Minuten, die von den Abgründen des Sports handeln, von Medaillen und Urin, von Intrigen, Flucht und Verfolgung.

