Rechtsextremismus: Wie ein Gastarbeitersohn zum NPD-Funktionär wurde

Alina Emrich/DER SPIEGEL NPD-Mitglied Babic: "Ich bin ein Stein gegen eure Wand"

Er lebt in einem Hochhaus, direkt am Eingang der Stadt, wo die einfahrenden Autos wie anbrandende Wellen klingen. Nebenan: ein Stadion, das von besseren Zeiten erzählt. Als Eintracht Trier in die zweite Liga aufstieg, leistete sich der Verein eine große Tribüne. Gegenüber: ein Freibad.

In seiner Wohnung kann man ihn nicht besuchen, das will er nicht. Sie sei nicht für Besuch gemacht, ein Zimmer, winzig klein. Wenn man ihn treffen will, muss man in einen Keller aus dem 13. Jahrhundert, so tief unter der Erde, dass man dort einen Bombenangriff überleben könnte. Der Eingang ist direkt neben Karstadt in der Fußgängerzone. Es ist ein Restaurant, eigentlich essen hier nur Touristen, aber er hat in vielen Läden in Trier Hausverbot. Sie wollen niemanden von der NPD bewirten. Und so sitzt er im Halbdunkel zwischen Japanern, die Jägerschnitzel essen.

Wie das alles begann?

Er sagt, das sei in der Eisdiele gewesen, aber man könne natürlich noch früher anfangen.