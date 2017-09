Salman Rushdie über Trumps Amerika "All diese giftigen Teufel sind aus der Büchse gesprungen"

Manhattan, 21. Stock eines Bürohauses nahe dem Central Park, wenige Blocks vom Trump Tower entfernt. Die Gänge cremefarben, der weiche Teppich, die Tapeten, alles in Creme. In diesem Stockwerk residiert die Literaturagentur Wylie. Hinten, am Ende des Ganges, liegt das Büro des legendären Agenturgründers Andrew Wylie. Er ist nicht da. Er hat sein Zimmer heute einem seiner berühmtesten Autoren zur Verfügung gestellt. Salman Rushdie, hellblaues Hemd, weiße Turnschuhe, ist blendender Laune. Dabei ist die Lage ernst. Die Wahl Trumps zum Präsidenten und die ersten Monate seiner Regierung haben auch Salman Rushdies Glauben an Amerika, an das Amerika, das er liebt und in dem er seit dem Jahr 2000 lebt, erschüttert.

Salman Rushdie , 1947 in Bombay geboren, im Alter von 14 Jahren von seinem Vater in ein englisches Elite-Internat geschickt, wurde 1981 bekannt mit dem genialen, postkolonialen, magisch-realistischen Roman "Mitternachtskinder". Eine indisch-britische Traumkarriere begann. Dann kam der Valentinstag des Jahres 1989. Der iranische Revolutionsführer Ajatollah Khomeini erkannte in Rushdies Roman "Die Satanischen Verse" eine Beleidigung des Propheten und rief alle gläubigen Muslime der Welt dazu auf, Salman Rushdie zu ermorden. Es folgte ein Leben in Angst, unter totaler Überwachung und Geheimhaltung. Seit 17 Jahren lebt er frei und ohne Polizeischutz in New York. Obwohl die Fatwa nicht aufgehoben, die Belohnung, die auf seine Ermordung ausgesetzt ist, sogar auf fast vier Millionen Euro erhöht wurde. Aber Rushdie will sein Leben nicht von diesem bizarren Urteil beherrschen lassen. Es klingt wie ein dunkler, dummer Spaß, dass die Fatwa nur von demjenigen widerrufen werden kann, der sie verhängt hat. Leider ist Khomeini ein halbes Jahr nach dem Urteilsspruch gestorben. Pech für Rushdie. Die Fatwa gilt für immer.

Jetzt hat der Mann, der sich im Alleingang mit islamischen Fundamentalisten anlegte, einen Roman über das Amerika der vergangenen zehn Jahre geschrieben: "Golden House" erscheint am 5. September zeitgleich in den Vereinigten Staaten und Deutschland. Es ist - ungewöhnlich für Rushdie - ein Gesellschaftsroman. Ein indischer Milliardär, der sich Nero Golden nennt, kommt Anfang 2009 mit seinen Söhnen nach New York. Zur gleichen Zeit lebt in dieser Stadt ein anderer Milliardär, den alle den Joker nennen, in Anspielung auf den Bösewicht der "Batman"-Comics. Dieser Joker hat irgendwann die Idee, Präsident der USA zu werden. Niemand nimmt seine politischen Ambitionen ernst. Doch es kommt anders. Der Joker wird Präsident - und stellt die Grundlage des freien Amerika infrage.

Schriftsteller Rushdie: "So gegenwartsnah wie nur irgendwie möglich"

SPIEGEL: Herr Rushdie, Ihr Roman "Wut", eine Art Liebeserklärung an das alte Amerika, erschien am 11. September 2001. Als 2015 Ihr Roman "Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte" erschien, ereigneten sich die Terrorangriffe von Paris. Haben Sie etwas Angst vor dem 5. September, wenn Ihr neuer Roman herauskommt?

Rushdie: Oh nein, nein. Wir hatten die schlechten Nachrichten doch schon. Wir sind inmitten der schlechten Nachrichten.

SPIEGEL: Im Roman schreiben Sie: "Die Arbeit läuft gut, wenn das Leben schrecklich ist" - war das in Ihrem Falle auch so?

Rushdie: Ich denke, ja. Es war sonderbar, wie dieses Buch zu mir kam. Es ist nicht normal für mich, einen 500-Seiten-Roman in zwei Jahren zu schreiben. Das ist mir noch nie passiert. Aber ich war wie besessen. Mein voriges Buch ist ja eine Art New-York-Märchen, diesmal sollte es kein Märchen werden. Eher ein Gesellschaftsroman. Dabei hatte ich noch gar keine Ahnung, worum es gehen sollte. Es gab nur Nero Golden und meinen Wunsch, einen Gesellschaftsroman von heute zu schreiben.

SPIEGEL: Die Konstruktion erinnert etwas an "Doktor Faustus" von Thomas Mann. Eine Ihrer Figuren, der belgische Filmemacher René Unterlinden, ist bereit für einen Teufelspakt mit dem diabolischen Nero Golden, gleichzeitig schneiden Sie quasi live die politische Gegenwart mit diesem irren Joker-Präsidenten in das Romangeschehen hinein.

