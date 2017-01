Sankt Petersburg Metropole der Rebellen

Die Adresse lautet Prospekt der Fünfjahrespläne Haus eins. Sie erinnert an die alte Sowjetzeit, als diese Stadt Leningrad hieß, auch die Metrostation gegenüber nennt sich noch Prospekt der Bolschewiki. Aber sonst hat die Eisarena von Sankt Petersburg nichts mit der Vergangenheit gemein.

Wie eine gläserne Schüssel ruht sie zwischen grauen Plattenbauten. Sie wurde für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2000 gebaut, heute jedoch gibt es hier ein Konzert. 15.000 Gäste haben Platz, alle Karten sind ausverkauft.

Es ist 20 Uhr, in der Schüssel kocht und brodelt es schon. Sergej Schnurow wird spielen, Spitzname "Schnur", der Schnürsenkel. Mit ihm seine Gruppe "Leningrad".

Schnurow, 43 Jahre alt, Rocksänger, Schauspieler und Komponist, gilt als Russlands Star Nummer eins. "Er ist Jessenin, Wyssozki und Alla Pugatschowa in einer Person", schreibt das Glamourmagazin "Snob": "Man wird die Putin-Zeit dereinst anhand der Lieder und Clips von 'Leningrad' erforschen." Bestenfalls Wladimir Putin selbst komme an die Popularität von Schnurow heran.

In der Halle hüpfen sich die Fans bereits warm, die Bühne mitten in der Arena ist von Schnur-Anhängern umringt. "No Schnur, No Party" steht auf manchem T-Shirt.

