SAP-Firmensitz Walldorf Die Rundum-sorglos-Stadt

Die Brücke, die in die neue Welt führt, wirkt wie eine Hommage an die alte. Wie ein Kohleförderturm ragt ein Metallgestell in den Himmel über Walldorf. An ihm sind stählerne Seile befestigt, die einen Bogen Beton über der viel befahrenen Landstraße halten. Fußgänger und Fahrradfahrer können auf diesem Weg vom Zentrum der badischen Kleinstadt in ihr Industriegebiet gelangen.

Industriegebiet, das sagen nur noch die alteingesessenen Walldörfer. Die, die sich noch an die Zeit erinnern, in der das Werk der Heidelberger Druckmaschinen AG den Wohlstand des badischen Städtchens sicherte und den Steuersäckel prall füllte. Seit 1957 werden hier die besten Druckmaschinen der Welt gefertigt. In guten Zeiten radelten jeden Morgen Tausende Blaumänner über die Neurottstraße zu den Werkhallen. Es roch nach Eisen, Öl und Motoren. Die höheren Herren fuhren im Firmenwagen in die Verwaltung nach Heidelberg. Viele Jahrzehnte lang galt: Wer bei der "Schnellpresse" arbeitet, bekommt gutes Geld, Bankkredite und Respekt.

Heute heißt das Industriegebiet "Arbeitsstadt" und die Neurottstraße "Dietmar-Hopp-Allee", nach dem Mitbegründer der Softwarefirma SAP, die hier seit 1977 ihren Hauptsitz hat. Wo früher Spargel angebaut wurde, bilden nun drei sternförmige Gebäude aus Glas und Stahl das Zentrum eines gigantischen Bürokomplexes. Dazwischen liegt, wie in den Hightech-Tempeln des Silicon Valley, ein begrünter Campus mit Teichen, Bänken, Rasenflächen und Sportplätzen. Überall wuseln Menschen aus aller Welt, die meisten in Freizeitlook oder Hoodie-Nerd-Outfit. Der Dialekt, der auf der anderen Seite der Brücke im Ort vorherrscht, ist hier tabu. Man spricht Englisch.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.