Saudi-Arabien "Jetzt lassen sie uns wenigstens atmen"

Der Mann mit der Laute spielt Beethoven, die "Ode an die Freude", gefolgt von einem Stück eines irakischen Komponisten. Männer sitzen neben Frauen, sie lauschen der Musik. Was sollte daran besonders sein?

Der Mann mit der Laute heißt Khalil AlMuwail, er hält sein Instrument voller Anspannung, in der Nacht zuvor hat er kaum geschlafen. Eigentlich arbeitet er als IT-Spezialist in einem großen Krankenhaus der Hauptstadt Riad, doch seine Leidenschaft gehört der Oud, der arabischen Laute, von der die Religiösen sagen, wer sie spiele, habe noch andere Laster. Wenn ein Religionspolizist einen Lautenspieler beim Spielen erwischt, zerschlägt er das Instrument. So war es hier seit Jahrzehnten.

Um das Instrument spielen zu lernen, um ein Virtuose zu werden, fuhr AlMuwail jahrelang alle 14 Tage ins Nachbarland Bahrain, 500 Kilometer hin, 500 Kilometer zurück, für eine einzige Unterrichtsstunde. In Saudi-Arabien fand er keinen Lehrer.

Doch die Dinge verändern sich, selbst im wohl konservativsten Land der Welt. Die Regierung hat die berüchtigte Religionspolizei entmachtet. Die über 3000 Moralwächter, die Frauen terrorisierten, weil sie Make-up trugen, und Unverheiratete verhafteten, wenn sie nebeneinander auf der Straße gingen, sind kaum noch zu sehen. Auch an diesem Abend nicht, im Zelt des Cultural Center of Saudi Arabia, in dem Khalil AlMuwail sein Konzert gibt, das mit tosendem Applaus endet. Aber was bedeutet es, wenn der König Saudi-Arabiens, der Hüter der heiligen Stätten von Mekka und Medina, seine gefürchteten Sittenwächter zurückpfeift? Und warum schweigen die Fundamentalisten, anstatt über den Verfall der Sitten zu klagen?

