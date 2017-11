Saudi-Arabien Der gnadenlose Prinz

Es geschehen unglaubliche Dinge in diesen Tagen in Riad. Etwa als Professor Saad Albazei im Zelt des Kulturzentrums Sasca das Bild "Tod des Sardanapal" von Eugène Delacroix zeigt, auf dem die Diener des assyrischen Sagenkönigs dessen nackte Konkubinen schlachten. Verschleierte Akademikerinnen sitzen in Professor Albazeis Vortrag über "Orientalismus in der Kunst". Auch Dichter und Ingenieure in Thaub und Guthra sind gekommen, sie alle trauen ihren Augen kaum: Nie zuvor haben sie so eine Malerei, so viele unverhüllte Frauenleiber gesehen.

Saudi-Arabien befindet sich in diesen Tagen und Wochen in einem Schockzustand. Als wäre es aus dem Tiefschlaf gerissen und in den Orbit geworfen, mit noch unbekanntem Ziel. Da werden zum einen Prinzen, Milliardäre und Minister verhaftet. Da tritt zum anderen der libanesische Premier zurück, und spekuliert wird, er sitze in Riad im Hausarrest. Und dann fordert Saudi-Arabien auch noch alle seine Landsleute auf, den Libanon zu verlassen.

Und gerade erst hat der junge Kronprinz Mohammed bin Salman das Projekt einer spektakulären Hightechstadt am Roten Meer vorgestellt, mit selbstfahrenden Autos und Frauen ohne Schleier. In Riad spazieren Verheiratete Hand in Hand, viele religiöse Fundamentalisten sind entweder still oder im Gefängnis. Und, auch das noch, bald sollen Frauen sogar Auto fahren dürfen. Etwas ändert sich also im Land, die Frage ist nur: Was bedeutet das alles? Droht da nun ein neuer großer Krieg? Oder wird da ein Land modernisiert, so schnell, so radikal, wie es die Welt noch nicht gesehen hat?

