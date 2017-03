Schicksale Sie war eine von 5000. Sie hieß Fatim

Eine halbe Stunde bevor ihre Reise in den Tod begann, stand Fatim Jawara, 19 Jahre alt, an einer stauverstopften Straße in Gambia und wählte noch einmal die Nummer ihres Freundes. Es war ein Freitagmorgen im August. Sie hatte ihre Fußballschuhe in einen schwarzen Rucksack gesteckt, ein paar Klamotten dazu, sie war entschlossen, in den Bus zu steigen. Nur wollte sie ihrem Freund ein letztes Mal gegenüberstehen.

"Ich will dein Gesicht sehen. Kannst du rauskommen?", fragte sie, als ihr Freund das Telefon abnahm. "Klar", sagte er und ging vor die Tür. Seit zwei Jahren waren sie ein Paar, Kawsu und die Nationalspielerin Fatim aus Gambia, jenem kleinen Staat am westlichen Rand von Afrika.

Sie stellten sich in den Morgen vor den kleinen Laden gegenüber seinem Haus. Verbeulte Autos drängen sich dort durch den Sand, Hühner picken Plastikfetzen, Händler verkaufen Smartphones, Eier, Lollis, Brot. An der nächsten Ecke fährt der Bus in Richtung Grenze.

Sie müsse für ein paar Wochen zum Fußballspielen nach Dakar, in die Hauptstadt des Senegal, sagte Fatim. Dasselbe hatte sie ihrer Mutter erzählt und ihren Geschwistern. Nichts Ungewöhnliches, dachten alle. Sie war öfter mit ihrem Team unterwegs, den Red Scorpions, und manchmal wurden Spielerinnen an andere Mannschaften ausgeliehen. Im Senegal, auch in Marokko hat Fatim im Tor gestanden. Sie war sogar schon in Aserbaidschan, bei einer Weltmeisterschaft für Juniorinnen. Sie umarmte ihren Freund. Dann lief Fatim, ein schlankes Mädchen mit kurzen geflochtenen Zöpfen und einer Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen, die 50 Meter zur Haltestelle und stieg zusammen mit einem anderen Mädchen in den Bus. Es war das letzte Mal, dass ihr Freund Kawsu sie sah. Es sollte zwei Monate dauern, bis er erfuhr, warum.

