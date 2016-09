Unglück im Mittelmeer Ist das mein Junge?

Der Mann, der vor Cristina Cattaneo auf der Metallbahre liegt, ist 1,70 Meter groß und war etwa 25 Jahre alt. Ihm fehlt ein hinterer Backenzahn. Er trug weiße Stoffschuhe. Er kam vermutlich aus Bangladesh. Nennen wir ihn M.

Sein Hüftknochen ist schmutzig und schwarz, so wie auch Cattaneos Hände, ihre Schürze und ihre Gummistiefel. Es ist die Art Flecken, die auch nach häufigem Händewaschen allenfalls verblassen. Schiffsöl zieht tief in Haut und Gebeine ein.

Seit zwölf Stunden steht die Rechtsmedizinerin der Universität Mailand in dieser Lagerhalle in einem Nato-Stützpunkt an der Küste Siziliens nahe Melilli. Jeden Tag tragen sie Leichensäcke aus einem Kühllaster in ein Feldlazarett, legen den Inhalt auf eine Bahre. Dann streifen sie Kleidung von den Knochen.

Manchmal entdecken sie in den Taschen Fotos, Notizbücher oder Anträge auf Asyl, eingewickelt in Plastik. Oder ein Säckchen Erde als Erinnerung an die Heimat.