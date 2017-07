Schlechte Noten im Zeugnis Besser lernen ohne Zwang

Wenn Titus Dittmann zeigen will, was er von der Schule und vom Lernen in Deutschland hält, hebt er die Arme über den Kopf und formt mit seinen Händen einen Trichter. Er sagt: "Ganz viel Wissen oben rein."

Dann beugt er sich über seinen Schreibtisch und macht ein Geräusch, als wäre ihm plötzlich schlecht. Er sagt: "Und hier wieder raus." Am Ende bleibe von all dem Wissen wenig hängen, denn was fehle, sei die Begeisterung. "Aber solange die Noten gut sind, sind alle happy."

Titus Dittmann, 67, hat in den Siebzigerjahren das Skateboarden in Deutschland populär gemacht und die Firma Titus aufgebaut, eine Zeit lang die größte Skateboardfirma der Welt. Dittmann sagt, er habe in über 30 Jahren noch keinen Mitarbeiter eingestellt, weil der ein gutes Zeugnis hatte. Oder ein schlechtes. "Ich habe nie danach gefragt", sagt Dittmann.

Dabei ist er selbst einmal Lehrer gewesen. Als Studienrat an einem Gymnasium im westfälischen Hamm unterrichtete er Sport und Erdkunde. Jahrelang, Kinder von der Fünften bis zur Dreizehnten. Dittmann weiß, was es heißt, Klausuren zu benoten, Zeugnisse zu vergeben. Es hat ihm nie richtig gepasst. Was spricht denn dagegen, Schüler mit Noten zu bewerten?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.