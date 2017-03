Prozessauftakt Die Millionen der Schlecker-Familie

Fast 30 Jahre stand Ute Diesch im Dienst der Kaufmannsfamilie Schlecker im schwäbischen Ehingen. Sie kochte und putzte, sie wusch und kümmerte sich um die Kinder Meike und Lars, als die noch klein waren, und das für rund 3500 Euro monatlich. Als Schlecker am 23. Januar 2012 Insolvenz anmeldete, musste die gute Seele des Hauses am Ammerweg 4 gehen.

Warum sollte es Frau Diesch auch besser ergehen als all den "Schlecker-Frauen", die in den Filialen der Drogeriekette gearbeitet hatten und nun auf der Straße standen? Immerhin hieß es im Fernsehen, dass nicht nur das gesamte Firmen-, sondern auch das Privatvermögen der Schleckers aufgezehrt sei. "Mein Vater hat alles in die Firma eingebracht", sagte Meike Schlecker, die Tochter von Firmengründer Anton Schlecker, vor laufenden Kameras.

Der Vater hatte seine Tochter in die Pressekonferenz, die erste seit den Neunzigerjahren, vorgeschickt, er selbst traute sich wohl nicht. Die damals 38-Jährige trug einen dunklen Hosenanzug, auffällige Ohrringe und eine auffällig unauffällige Frisur. Man wolle sich ja nicht beschweren, sagte sie mit brüchiger Stimme, aber es sei "kein signifikantes Vermögen mehr da". Aha.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.