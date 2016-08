Schlag gegen Autodiebe: Leg dich nicht mit Manni Brodersen an

Johannes Arlt/ DER SPIEGEL Hauptkommissar Brodersen: "Meistens ganz gut informiert"

Zu erfolgreichen Ermittlungen gehört meist ein Quäntchen Glück. In diesem Fall war es ein Mobiltelefon, das der mutmaßliche Bandenchef bei einem Einbruch in Schleswig-Holstein erbeutete und offenbar so schick fand, dass er es behielt.

Schlau genug, die Sim-Karte auszutauschen, war Nerijus M., ein 36-jähriger Litauer. Er wusste aber wohl nicht, dass moderne Geräte trotzdem zu orten sind. "Wir waren meistens ganz gut informiert, was die Verdächtigen vorhatten", sagt Hauptkommissar Manfred Brodersen von den Kripo Norderstedt, nördlich von Hamburg.

Neun Angeklagte müssen sich vom 6. September an vor dem Landgericht Kiel für Hunderte Einbrüche und Diebstähle verantworten. Sie sollen Güterzüge voller Neuwagen heimgesucht, Dutzende Navigationsgeräte und Airbags Nacht für Nacht entwendet haben. Wenn sie bei Wohnungseinbrüchen Autoschlüssel fanden, nahmen sie den Wagen gleich mit. Die Klautouren begannen in Schleswig-Holstein, dann griffen sie auf andere Bundesländer über.

Ermittler schaffen es nur selten, solche Diebesbanden zu schnappen. Dass die Beamten diesmal erfolgreich waren, liegt auch an der Hartnäckigkeit eines Polizisten. Ihm gelang es, sich umfangreiche Unterstützung der Bundespolizei, der Staatsanwaltschaft und von Europol zu holen. Kommissar Brodersen, genannt "Manni", steht mit seinen 58 Jahren kurz vor der Pension. Er könnte sich zurücklehnen, die Aussicht seines Eckzimmers im ersten Stock des Kommissariats genießen und von seinem Lieblingsreiseland Kanada träumen. Aber so einer ist Manni nicht.