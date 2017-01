Historische Schlacht in Schottland Prinz Schönling türmte in Frauenkleidern

An einem grauen Aprilmorgen des Jahres 1746 steht ein 25-Jähriger, den sie den "hübschen Charlie" nennen, übernächtigt in einer schottischen Moorlandschaft. Der junge Mann mit den feinen Zügen will an diesem verlassenen Ort Geschichte schreiben - nicht ahnend, wie viel wirklich von ihm abhängt.

Charles Edward Stuart ist ein Spross jener schottisch-englischen Königsdynastie, die mit der sogenannten Glorreichen Revolution von 1688 vom englischen Thron vertrieben wurde. Nachfolger der katholischen Stuarts wurden die Welfen aus dem Hause Hannover, mit denen die heutigen Windsors in direkter Linie verwandt sind.

Wenig prägte die Welt des 18. Jahrhunderts so tief greifend wie die Auseinandersetzung der deutschstämmigen Welfenkönige auf dem englischen Thron mit den französischen Sonnenkönigen.

Doch was wäre geschehen, wenn Frauenschwarm "Bonnie Prince Charlie" die Macht in Großbritannien für die Stuarts zurückerobert hätte? Zwei Wissenschaftler haben jetzt analysiert, wie radikal dies den Lauf der Geschichte verändert hätte.

Die Chance für ein Comeback der Stuarts war real: Innerhalb weniger Monate hatte Charles im Jahr 1745 an der alten Machtbasis der Sippe, in Schottland, ein furchterregendes Heer aus Clanmitgliedern, fanatischen Katholiken und französischen Söldnern aufgestellt. In einem ersten Vorstoß war der junge Stuart mit dieser Truppe bis nahe an London vorgerückt. Am 16. April 1746 stand seine Streitmacht auf einer sumpfigen Wiese nahe dem schottischen Ort Culloden einem Heer britischer Profisoldaten in roten Röcken gegenüber. Was folgte, war eines der bis dahin blutigsten und brutalsten Gemetzel.

