US-Autor Kurt Andersen "Trump zapft einen amerikanischen Mythos an"

Andersen, 62, lebt als Romanautor und Essayist in New York. In seinem neuen Buch "Fantasyland" entwirft er eine Ideengeschichte der USA, in der die irrationalen und religiös-esoterischen Strömungen der amerikanischen Gesellschaft das Erbe der Aufklärung verdrängen - eine Entwicklung, die für Andersen im Wahlsieg Donald Trumps, des Verfechters "alternativer Fakten", kulminiert.

SPIEGEL: Ist Donald Trump der Präsident, den das heutige Amerika verdient hat?

Andersen: Das klingt furchtbar, und so würde ich es nicht formulieren. Aber zugleich halte ich es für fast logisch, dass er der Präsident ist. Viele Amerikaner begreifen allmählich, dass er kein Freak aus einer fremden Sphäre ist.

SPIEGEL: Sondern?

Andersen: Er gehört zu einer Partei, die seit mindestens einem Jahrzehnt Ideen proklamiert, die mit der Realität nichts zu tun haben - dass der Klimawandel eine Erfindung sei oder dass uns die Einführung der Scharia drohe, wenn der muslimische Einfluss zu groß wird.

SPIEGEL: Das erklärt aber noch nicht Trumps Verteidigung der rechtsextremen Demonstranten von Charlottesville.

