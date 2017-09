Der König hockt eingesunken auf einer Bierbank vor dem Zelt, trägt eine grüne Jacke über dem hageren Oberkörper, das weiße Haar ordentlich gescheitelt, und hält ein Kölsch in der Hand, um Viertel vor elf am Sonntagmorgen. Herren in Uniform und Damen in Jeans drängen sich um ihn, schütteln seine Hand, rufen "Mensch, Willi" und "Glückwunsch zum Amt".

Es ist Schützenfest in Dümmlinghausen, Gummersbach, mit der Regionalbahn und dem Bus eine Stunde und 30 Minuten entfernt von Köln. Der Mann, den sie alle bewundern, ist zu Besuch hier, er ist 99 Jahre alt und ohne Hörgerät fast taub. Und, zum ersten Mal in seinem Leben, König. Er regiert seit zwei Wochen den Schützenverein in einem anderen Ortsteil, Steinenbrück. Wahrscheinlich gab es nie einen deutschen König, der älter war.

Willi Passmann ist über Nacht berühmt geworden, mit einem Schuss auf einen Vogel aus Schichtholz. Lokalreporter riefen an, die "Bild"-Zeitung kürte ihn zum Gewinner des Tages vom 17. August 2017, da stehen sonst auch Musiker und Spitzensportler.

Ursel, 87 Jahre alt, die Ehefrau an Willis Seite und damit auch eine Königin, sagt: "Der ,Kölner Stadt-Anzeiger' brachte fast eine ganze Seite über uns." Sie greift sich ans silberne Diadem, das sie zum Dirndl trägt, sie hat es neu, mit gestickten Blumen darauf. Ihr Mann sitzt neben ihr, lächelt höflich, blinzelt, begrüßt Leute, die er seinen "Hofstaat" nennt, nimmt noch mal einen Schluck vom Bier. "Es ist verrückt", sagt er, heiser.

