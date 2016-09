Unfähige Pädagogen Nirgends wird so viel geheult wie in Lehrerzimmern

Christian Burkert/DER SPIEGEL Pädagogin Wagner

Ich bin Lehrerin für Englisch und Arbeitslehre/Technik, nach dem Studium habe ich 22 Jahre lang als Vertretungslehrerin in fast allen Schultypen gearbeitet, zuerst in Rheinland-Pfalz und später in Nordrhein-Westfalen, insgesamt in zwölf Fächern. Ich habe sowohl den Flötenkurs gegeben als auch die Judo AG. Ich glaube, dass ich gute Lehrer von schlechten unterscheiden kann; ich behaupte, dass wir zu viele schlechte und viel zu wenig gute Lehrer haben.

Die entscheidende Frage ist: Was wollen wir als Lehrer erreichen - und wie? Wir müssen den Beruf des Lehrers überdenken, radikal.

Es gibt, erstens, zu wenig Lehrer, die ernsthaft motiviert sind. Unser Job ist es doch, so viel wie möglich aus diesen jungen Menschen rauszuholen. Ihnen Wege zu zeigen. Nicht zu sagen: Wenn ihr Abitur gemacht habt, dann seht zu, wer euch einstellt. Sondern zu fragen: Welches Unternehmen willst du später mal führen?

Kinder werden in der Schule zu häufig kleingemacht, weil Lehrer ihren Frust an ihnen auslassen. Für viele Kinder ist die Schule ein Ort der Demütigung. Die Frage, warum Lehrer frustriert sind, hängt mit der Frage zusammen, wer überhaupt Lehrer wird.