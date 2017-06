Gerichtsreportage "Der Typ im Sexfilm, das bin ich"

Donnerstag vor einer Woche, Landgericht Frankfurt. Um Punkt neun, die Sitzung ist noch nicht eröffnet, betritt eine Männergruppe den Gerichtssaal und setzt sich auf die letzten freien Sitzplätze in der linken Ecke, alle schwarz gekleidet, alle mit versteinerter Miene.

Die anderen Zuschauer, fast ausschließlich Mädchen und Jungs zwischen 15 und Mitte zwanzig, werden unruhig, sie drehen sich unauffällig nach den Männern um und tuscheln. Eigentlich sind sie wegen der Rapperin Schwesta Ewa hier. Die soll vier zum Teil minderjährige Frauen zur Prostitution gezwungen haben und ist angeklagt wegen des Verdachts auf Zuhälterei, Menschenhandel, Körperverletzung und Steuerhinterziehung. Der Prozess ist die einmalige Gelegenheit, die Künstlerin aus nächster Nähe zu sehen.

Dass jetzt auch noch ihre gesamte Crew auftaucht, ist für die Fans besser als jedes Meet and Greet.

Bei den Männern in schwarz handelt es sich um SSIO und Xatar - Rapper mit Nummer-eins-Alben und vielen Hunderttausend Facebook-Fans. Auch der Sänger Shamsedin ist gekommen, obwohl er selbst erst seit einigen Wochen raus aus dem Gefängnis ist, er raubte 2009 gemeinsam mit Xatar und anderen bei Ludwigsburg einen Goldtransporter aus. Gemeinsam flüchteten sie in den Irak und wurden später in Deutschland zu Freiheitsstrafen verurteilt. Xatar hat darüber ein Buch geschrieben, das ein Bestseller wurde.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.