Schwules Liebepaar "Vater darf es nicht erfahren"

Andreas Deyer, 42 (r.), und Jens Schieß, 38, sind seit sechs Jahren ein Paar und leben zusammen auf einem Bauernhof zwischen Hügeln und Gerstenfeldern in Baden. Deyer ist Landwirt, Schieß ist Berufssoldat, Hauptfeldwebel in einem luftfahrzeugtechnischen Bereich. Ihr Hof ist 500 Jahre alt und wird in fünfter Generation von Deyers Familie geführt, es ist ein Milchviehbetrieb - mit eigener Speiseeisherstellung.

SPIEGEL: Herr Deyer, Herr Schieß, wie lebt es sich als schwules Paar im Jahr 2017 in Deutschland?

Schieß: Als schwuler Soldat kann ich mich nicht beklagen.

Deyer: Kommt drauf an, wo.

SPIEGEL: Auf dem Land, in der badischen Provinz.

Deyer: Ich bin zufrieden hier, aber der Weg war nicht leicht, und das liegt auch daran, dass ich auf dem Land lebe und als Landwirt arbeite. Ich glaube, dass der Anteil der Schwulen in der Landwirtschaft gar nicht so gering ist, aber der Anteil der Menschen, die offen dazu stehen, der ist sehr gering.

SPIEGEL: Wieso?

