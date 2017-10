Österreichs Wahlsieger im Interview Herr Kurz, sind Sie sich manchmal selbst unheimlich?

SPIEGEL: Herr Kurz, Sie sind 31 Jahre alt und womöglich bald Bundeskanzler. Sind Sie sich manchmal selbst unheimlich?

Kurz: Überhaupt nicht. Ich bin mir aber der großen Verantwortung bewusst. Bei mir hat sich in den vergangenen Jahren vieles sehr schnell, aber auch nicht von heute auf morgen entwickelt. Ich habe mehr als sechs Jahre Regierungserfahrung. Die Entscheidung zur Spitzenkandidatur habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich habe mich im Mai entschieden, die Österreichische Volkspartei zu verändern, eine breite Bewegung zu starten - mit dem Ziel, dieses Land zum Positiven zu verändern.

SPIEGEL: Verstehen Sie, dass es anderen Leuten unheimlich ist, wenn ein so junger Mensch die Geschicke eines Landes übernimmt?

Kurz: Wenn's den Menschen in Österreich so ginge, dann hätten sie mich wahrscheinlich nicht gewählt. Die Österreicher konnten sich in all den Jahren ein Bild von mir machen. Andere Kandidaten waren wesentlich kürzer auf der politischen Bühne. Manche Kandidaten in Deutschland, die davor auf europäischer Ebene tätig waren, waren den Wählern vermutlich fremder.

SPIEGEL: Wünschen Sie sich nicht manchmal, für dieses Amt mehr Lebenserfahrung zu haben?

