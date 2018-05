Ohne Stau über die Stadt Warum Seilbahnen ein Verkehrsmittel der Zukunft sind

Aus technischer Sicht ist sie keine Besonderheit, die neue Seilbahn von Sarajevo. Geschmeidig surrend überwindet sie knapp 600 Höhenmeter und endet auf einem hübschen Aussichtshügel.

Doch die symbolische Tragkraft des soeben fertiggestellten Transportmittels ist nicht zu unterschätzen. Es ist Ersatz für ein im Bosnienkrieg zerstörtes Wahrzeichen der Olympiastadt und das Resultat einer generösen Geste. Rund ein Drittel der Baukosten in Höhe von neun Millionen Euro übernahm ein ebenso seilbahnaffiner wie wohlhabender Kernphysiker niederländischer Herkunft, dessen Frau aus Sarajevo stammt.

Bürgermeister Abdulah Skaka ehrte den Spender Anfang April mit einer Eröffnungsfeier, die einem Staatsakt glich; es erschien die gesamte Führungsriege des Sterzinger Seilbahnherstellers Leitner. Der hatte die Anlage auf den Berg Trebevic binnen eines knappen Jahres errichtet.

Als Vehikel des Neubeginns, vor allem aber als urbanes Verkehrsprojekt der Zukunft passt sie vortrefflich in das Portfolio des Südtiroler Unternehmens. Leitner ist der Pionier einer neuen Vertriebsstrategie, die das Strukturproblem der Branche lösen könnte: Ihr traditionelles Geschäftsfeld, die Ausstattung von Skigebieten, schmilzt dahin wie die Pisten im Klimawandel. Die winterlichen Freizeitareale der Alpen haben keine Aussicht mehr auf Wachstum. Landschaftsschutz geht vor Pistenausbau. Und der Ersatzbedarf für Altanlagen bringt nicht mehr genug Aufträge.

So verzeichnet der österreichische Weltmarktführer Doppelmayr einen enormen Auftragsschwund: 2006, im besten Jahr der Firmengeschichte, verkaufte das Unternehmen aus Wolfurt in Vorarlberg 220 Seilbahnen und Liftanlagen. Im vergangenen Jahr waren es noch 98. Betriebswirtschaftlich sei trotzdem weiterhin alles im Lot, so Firmensprecher Ekkehard Assmann: "Tendenziell werden die Aufträge eher weniger, dafür aber größer." Tatsächlich stieg der Umsatz, während sich die Zahl der verkauften Anlagen halbierte. Und es kamen neue Geschäftsfelder hinzu.

