Sepp Blatter und die Fifa Das Komplott

An einem schwülen Sommertag pfeift der Wind durch das Wohnzimmer von Sepp Blatter, die Türen knallen. Den Hausherrn stört es nicht, er ist den Krach gewohnt. Er hat sich in einem roten Ledersessel niedergelassen und nippt an einem Wasserglas.

Es ist der 11. Juli, draußen singen die Vögel, die Sonne strahlt, aber die Vorhänge sind zugezogen. Blatter, einst mächtigster Mensch des Weltfußballs, berühmt für schillernde Momente im Rampenlicht, sitzt im Dunkeln seiner Wohnung am Zürichberg und hat nichts mehr zu erzählen. Er wartet, dass man ihm sagt, was man weiß. Deswegen hat er zu sich eingeladen, auf eine Tasse Kaffee. Auf der Untertasse liegt ein Zuckertütchen mit Fifa-Aufdruck. Sepp Blatter existiert im Jetzt, aber sein eigentliches Leben spielt in der Vergangenheit.

Der 81-Jährige will wissen, was das für ein Dokument sei, das dem SPIEGEL vorliege. Er hat zu sich nach Hause eingeladen. Zwei Stunden wird dieses Treffen dauern, und Sepp Blatter wird sich mit Jesus Christus und der Jungfrau Maria ("Die hat auch nichts kommen sehen") vergleichen. Er wird flüstern: "Ich kann es nicht glauben." Er wird seine Armbanduhr abnehmen, seine zitternden Hände nach vorn strecken und sich an den Oberkörper fassen, dorthin, wo sein Herz ist.

Ein Informant hat dem SPIEGEL ein Schriftstück übergeben, das vieles verändern kann. Es geht um die Geschichte vom Absturz der Fifa, vom Fall des Präsidenten Blatter, von der Jagd auf die Korrupten. Bisher dachte man, die Fifa sei zusammengebrochen, weil in einer Mainacht 2015 Polizisten ein Luxushotel in Zürich stürmten, einen Tag vor dem Verbandskongress. Nach Ermittlungen und auf Anweisung der USA. Die Fahnder holten mutmaßlich kriminelle Funktionäre aus den Betten und sperrten sie ein. Im Fifa-Hauptquartier fand eine Razzia statt. Die damalige US-Justizministerin Loretta Lynch verglich den Verband mit der Mafia. Präsident Blatter wurde verbannt, gesperrt, verhöhnt. Jahrelang hatten sich Gegner und Kritiker an ihm gerieben. Dann kamen die Amerikaner und erlösten die Welt von diesem Ganoven. So ging die Geschichte.

Dabei war es offenbar anders.

