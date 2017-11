MeToo-Debatte Warum Männer falsch auf Alltagssexismus reagieren

Am Abend der Bundestagswahl feierte die AfD eine Wahlparty in einem Klub am Berliner Alexanderplatz. Ich war dabei, um für den SPIEGEL zu berichten. Nach der ersten Hochrechnung stand ich auf einem Balkon in der Abendsonne und unterhielt mich mit AfD-Politikern aus Mecklenburg-Vorpommern, als mich ein Herr ansprach, den ich noch nie gesehen hatte.

Er mich sehr wohl: "Sie sind doch die Frau Amann. Sie sind ja oft im Fernsehen", sagte er. Er habe mich heute eine Weile beobachtet und wolle mir für künftige Auftritte einen guten Rat geben: "Sie sollten mehr lächeln. Dann sehen Sie viel hübscher aus."

Der Mann lächelte mich erwartungsvoll an, bereit, meinen Dank für seine Hilfe entgegenzunehmen. Der kam aber nicht. Stattdessen konterte ich, ich sei nicht hier, um ihn oder irgendwen mit meinem Lächeln zu erfreuen, sondern um zu arbeiten. Wahrscheinlich erzählt der Mann seinen Parteifreunden bis heute von der SPIEGEL-Tussi, die keine Komplimente vertrage. Ich sehe sein gekränktes Gesicht noch vor mir. Er habe es doch nett gemeint, beteuerte er.

Das glaube ich ihm auch. Mein Jurastudium, mein Doktortitel, meine journalistische Expertise über eine schwierige Partei - alles schnuppe, da es doch drauf ankommt, dass ich für das Publikum lächle.

