Sexismus in Schweden Aufschrei im feministischsten Land der Welt

Deutschland, sagen manche Schweden, wenn sie Deutschen schmeicheln wollen oder sich selbst ein wenig sticheln, sei wie Schweden für Erwachsene. Tatsächlich, könnte man auch sagen, ist es umgekehrt.

Die Art und Weise jedenfalls, wie die schwedische Gesellschaft in diesen Wochen auf all das reagiert, was unter dem Hashtag #MeToo zusammengefasst werden kann, ist so offen und innovativ, dass sie beispielhaft dafür sein könnte, wie Diskurs, Aufklärung und gesellschaftliche Veränderung in der digitalen Zeit funktionieren.

Anders als in Deutschland, wo die Debatte über die grundsätzlichen Fragen von Sexismus und sexueller Gewalt eher schleppend und unwillig verläuft, ist Schweden mitten in einem Prozess, der alles verändern könnte, so die Hoffnung vieler, was bislang, immer noch, trotz allem galt. Man könnte es also eine Revolution nennen.

Oder mindestens eine "Bewegung", wie es die Schauspielerin Moa Gammel, 37, ausdrückt, aber eine "friedliche Bewegung", wie sie betont. "Es geht uns nicht darum, einzelne Männer zu beschuldigen. Es geht uns darum, das System zu verändern. Wir alle haben die Zustände akzeptiert. Wir alle müssen uns zusammen verändern."

