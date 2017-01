Sexualstrafrecht Aus Mangel an Beweisen

Als Valentina Koslowski an einem Samstagnachmittag im Mai 2011 ihren Bekannten Rico Thiele in Berlin besucht, ahnt sie nicht, dass sie keine 24 Stunden später daran zweifeln wird, die Wohnung noch mal lebend zu verlassen. Die 20-jährige Jurastudentin hatte den 36-jährigen Monteur über ihren Onkel kennengelernt. Er war für sie eine ehemalige Affäre. Für ihn war Koslowski die Frau, die er liebte.

Vor dem Fernseher fingen die beiden an zu trinken. Sie Prosecco, er Wodka. Ab und zu rauchte er Gras aus einer Bong und zog Pep, ein Amphetamin. Irgendwann schliefen die beiden nebeneinander ein, Annäherungsversuche gab es keine. So sagten es hinterher beide aus. Koslowski und Thiele heißen in Wirklichkeit anders. Um sie zu schützen, wurden ihre Namen geändert.

Was am darauffolgenden Sonntagmorgen geschah, beschreibt die Staatsanwaltschaft Berlin in der Anklageschrift vom 11. Januar 2016 so: Nach dem Aufwachen wurde Rico Thiele plötzlich wütend, weil Koslowski seine Liebe nicht erwiderte.

Er beschimpfte sie, zerrte sie ins Badezimmer und spritzte ihr mit dem Duschkopf Wasser ins Gesicht. Er drückte seinen Penis an ihren Mund. Dann schlug er ihren Kopf gegen den Spülkasten der Toilette, gegen die Badewanne und gegen die Wand. Warum andere sie anfassen dürften und er nicht, schrie er immer wieder. Weglaufen konnte sie nicht, er hatte die Wohnungstür abgesperrt und den Schlüssel versteckt.

