Arabische Kampfsportlerin Shadia Bseiso Gleichberechtigung auf die harte Tour

Die Frau, die am Golf ein Idol ist, trägt ihre langen schwarzen Haare offen zur Schau. Sie hat funkelnde Ohrstecker. In einem schwarz-silbernen Abendkleid und Ballerinas steigt die 31-Jährige in den Ring des International Tennis Centre, schnappt sich ein Mikro und heizt der Menge ein. "Was geht ab, Abu Dhabi? Bald könnt ihr mich hier kämpfen sehen."

Das Publikum springt von den Sitzen auf und brüllt: "Shadia! Shadia!" Kinder in den T-Shirts ihrer Wrestlinghelden, verschleierte Frauen, Männer im Kandura, einem weißen Gewand, zücken ihr Handy und filmen Bseisos Auftritt.

Es ist die Halbzeitshow der World Wrestling Entertainment (WWE), eines US-Medienunternehmens, das seine Kämpfer weltweit auf Tournee schickt. Zum 16. Mal ist man in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Menschen am Golf lieben Wrestling.

Dieses Mal haben die Amerikaner eine neue Sensation mitgebracht: Shadia Bseiso, die "erste arabische Frau", die demnächst als Wrestlerin für die WWE antritt, so hat der Stadionsprecher sie angekündigt.

Der Jubel auf den Rängen wirkt, als hätten die Menschen in der von Männern autoritär regierten Föderation am Persischen Golf sehnlich auf eine Erlöserin wie sie gewartet. Auf eine Lokalheldin, die sich nicht in die Rolle der schwachen Frau fügt. Sondern eine, die öffentlich austeilt. Die stark ist.

