Kohlenmonoxid-Vergiftungen "Shisha-Rauchen ist wie am Autoauspuff zu nuckeln"

Der Abend begann mit Mango-Tango. "Mein Lieblingsgeschmack", sagt Liam. Es war ein Samstag Anfang November, der Auszubildende saß im "Bless Hookah", einer Shisha-Bar in Krefeld, zusammen mit vier Freunden, alle Anfang zwanzig. "Ein paar Wasserpfeifen rauchen, ein bisschen quatschen", sagt Liam, "es hätte ein gemütlicher Abend werden können."

Wurde es nicht - und weil Liam nicht möchte, dass sein Chef erfährt, wie es an dem Abend weiterging, will er seinen Nachnamen hier lieber nicht lesen. Kurz nach elf Uhr hatten er und seine Freunde Hunger, sie gingen zu McDonald's. Als Erik, Liams Kumpel, einen Burger bestellte, klappte er plötzlich zusammen. Er fiel bewusstlos zu Boden, kam zu sich, stand auf, kurz danach kippte er ein zweites Mal um.

Ein Krankenwagen kam. Die jungen Männer erzählten den Sanitätern, dass sie Shisha geraucht hätten, daraufhin wurden sie mit einem Kohlenmonoxid-Messgerät untersucht. Erik hatte die höchsten Werte, er wurde nach Düsseldorf ins Universitätsklinikum gebracht. Auch Liam wies erhöhte Werte auf, er bekam eine Sauerstoffmaske aufs Gesicht, dann wurde er in eine Klinik in Krefeld eingeliefert.

Kohlenmonoxid, kurz CO, ist ein lebensgefährliches Gas. Es löst derzeit in ganz Deutschland Einsätze in Shisha-Bars aus: In Berlin-Neukölln räumten Polizisten einen Klub wegen zu hoher CO-Werte, in Düsseldorf musste die Feuerwehr mit Hochleistungslüftern Sauerstoff in eine verqualmte Bar pumpen.

