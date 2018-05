Sibylle Lewitscharoff und Najem Wal im Gespräch "Das ist keine Wunschvorstellung, Schätzle"

Die in Stuttgart geborene Sibylle Lewitscharoff, 64, und der in Basra geborene Najem Wali, 61, der 1980 in die Bundesrepublik floh, haben für ihr Buch "Abraham trifft Ibrahim. Streifzüge durch Bibel und Koran" neun Gestalten ausgewählt, von Eva, Abraham und Mose über Lot, Hiob, Jona, König Salomo, die Jungfrau Maria bis zum Teufel(*). Deren Geschichten gehen sie abwechselnd aus je eigener Sicht nach. Ihr literarisch-philosophischer Dialog zwischen den Weltreligionen berührt die ewigen Menschheitsfragen Schuld und Gerechtigkeit, Strafe und Erbarmen, Gewalt und Versöhnung ebenso wie die Krisen unserer Zeit.

SPIEGEL: Frau Lewitscharoff, Herr Wali, sind Sie gläubig?

Lewitscharoff: Ich würde es als eine schüttere Form der Gläubigkeit bezeichnen. Ich bin religiös aufgewachsen, habe gute Erinnerungen daran, besonders an die einnehmende Frömmigkeit meiner Großmutter. Aber natürlich bin ich ein moderner Mensch, der nicht dauernd in die Kirche eilt und auf wackligem Grund steht, wenn es um die Teilnahme am Glauben geht. Ich interessiere mich allerdings stark für Theologie und Religionswissenschaft, die ich ja auch studiert habe.

Wali: Ich bin nicht gläubig. Für mich ist die Frage nach Gott gelöst. Mir kamen schon als kleiner Junge Zweifel, mit elf oder zwölf, ich war in der siebten Klasse, und als ich dort meine Skepsis zu erkennen gegeben hatte, musste ich wenig später beim Direktor der Schule vorsprechen und Rechenschaft ablegen. Irgendeiner meiner Mitschüler hatte mich verpetzt und gemeldet, da sei ein Ungläubiger in der Klasse.

SPIEGEL: Hat die Denunziation Ihnen einen Schrecken eingejagt?

