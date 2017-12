Siemens Ein deutscher Mythos wird zerlegt

Der gebürtige Niederbayer Joe Kaeser, 60, erklärt Gesprächspartnern seine Strategie gern mithilfe von Anglizismen. Bevor er 2006 zum Siemens-Finanzvorstand und sieben Jahre später zum Konzernchef aufstieg, hatte er längere Zeit in den USA gelebt - und von dort manche Managerweisheit mitgebracht.

"You have to hedge your bets", du musst deine Wetten absichern, antwortete er Besuchern im Herbst 2015 auf die Frage, warum er die Produktion von Gasturbinen für Großkraftwerke nicht auslaufen lasse; die seien doch im Zuge der Energiewende und des Trends zur dezentralen Versorgung kein lohnendes Geschäft mehr.

Ein Ausstieg komme nicht infrage, konterte Kaeser, die Riesenaggregate würden weiterhin gebraucht. Für den "unwahrscheinlichen Fall, dass es anders kommt", brauche man allerdings einen Plan B.

Zwei Jahre später hat Kaeser die Wette um die großen Hochleistungsgasturbinen verloren. Sie sind auf dem Weltmarkt immer weniger gefragt.

Und was fast noch schlimmer ist: Er hat sich nicht an die eigenen Vorgaben gehalten.

