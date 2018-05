Sigmar Gabriel über Thea Dorns Buch "deutsch, nicht dumpf" Was Heimat und Nation bedeuten

F. Gaertner / imago/ photothek

Sigmar Gabriel, 58, ist Mitglied des Deutschen Bundestags, war Außenminister und Vorsitzender der SPD.

Mit der Vaterlandsliebe verhält es sich wie mit jeder Form der Liebe: Um aufrichtig und von Dauer zu sein, setzt sie tiefe Kenntnis und vor allem Verständnis für das "Objekt" der Liebe voraus - mit all seinen guten und weniger guten Seiten, seinen Schwächen und Stärken und auch den Irrungen und Wirrungen, die das Leben mit sich bringt. Bleibt die Liebe nur ein emotionales Feuerwerk, ist sie nicht von Dauer. Und wird sie obsessiv, verklärend und starr, so entwickelt sie eine zerstörerische Dynamik. Thea Dorn beschreibt in ihrem neuen Werk "deutsch, nicht dumpf. Ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten", wie kritischer und reflektierter Patriotismus funktionieren kann - und weshalb wir ihn in Deutschland brauchen.

Thea Dorn greift den schwierigen, manchmal unnötig beladenen und oft missbrauchten Diskurs über die Sehnsucht nach Heimat auf vielschichtige und tief greifende Art und Weise auf. Sie vollbringt die Anstrengung, die überidealisierte, auf Abgrenzung, Herabsetzung und Überhöhung gründende deutschtümelnde, populistische Verklärung des Nationalen als das zu entlarven, was sie letztlich ist: eine fiebrige Wahnvorstellung nicht nur in unserem Land. Und zugleich schont Dorn die ängstlichen Vertreterinnen und Vertreter der linksliberalen Postmoderne nicht.

Deren überpädagogisierenden Umgang mit den Sehnsüchten der "somewheres" nach Identität, Zugehörigkeit und Orientierung in einer immer verwirrender erscheinenden Welt entlarvt sie auch: als intellektuelle Flucht der "anywheres" vor einer aufgeklärten, aber eben auch unbequemen Auseinandersetzung mit scheinbar belasteten Begriffen wie Leitkultur, Heimat, Identität und Nation, deren bloße Erwähnung die liberalen Geister fast schon im pawlowschen Reflex zusammenzucken lässt. Und die im Ergebnis diese Begriffe denen überlassen haben, die damit Ressentiments bedienen wollen. Patriotismus als braune Ideologie oder überholte Sentimentalität abzutun ist also ein fataler Fehler. Die Deutungshoheit darüber, was Heimat und Nation bedeuten, ist nicht exklusiv der extremen Rechten vorbehalten, und man sollte sie ihnen gerade jetzt nicht überlassen.

