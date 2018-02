Das Gabriel-Schulz-Beziehungsprotokoll "...aber mit dir erst recht nicht"

Die beiden kennen das Büro im fünften Stock des Willy-Brandt-Hauses nur zu gut. Von dem Eckzimmer aus oberhalb der Berliner Wilhelmstraße hat Sigmar Gabriel die SPD mehr als sieben Jahre lang geführt, nun sitzt hier Martin Schulz, aber auch dessen Zeit läuft ab.

Als Gabriel am Mittwoch vergangener Woche um kurz nach zwölf Uhr den Raum betritt, melden die ersten Medien schon, dass Schulz das Amt des SPD-Chefs aufgeben werde - um Außenminister zu werden.

Gabriel ist aufgebracht, Schulz müde, er hat gerade gut 24 Stunden am Stück mit der Union verhandelt.

"Das ist ein Fehler", sagt Gabriel.

"Das sagst du doch nur, weil du Außenminister bleiben willst", erwidert Schulz.

Dann geht es eine halbe Stunde lang um so ziemlich alles, was sich in den vergangenen zwölf Monaten aufgestaut hat. Um gebrochene Versprechen und strategische Fehler, um Instinktlosigkeiten und menschliches Versagen. Es ist das Ende einer Freundschaft.

Gabriel und Schulz, das ist mehr als die Tragödie zweier Männer. Das Zerwürfnis ist auch ein Grund dafür, dass die SPD nun in den Abgrund blickt, dass es nicht mehr unvorstellbar erscheint, dass die Sozialdemokraten untergehen wie die Sozialisten in Frankreich.

