Giftbömbchen im Duschgel Wie schädlich verborgene Kunststoffe in Kosmetika sind

Die Haarmilch glänzt im schönsten Nivea-Blau und verspricht "Tiefenpflege", "Hitzeschutz" und "Kräftigung". Die Inhaltsstoffe der "Pflege-Sprühkur 7Plus" von Beiersdorf allerdings lesen sich weniger verlockend: Cyclomethicone, Polyquaternium-16 und Dimethiconol heißt es im Kleingedruckten.

"Pflegt mit Plastik", so warnt Greenpeace die Verbraucher vor den Umweltgefahren solcher synthetischer Polymere. In einer neuen Studie haben die Ökoaktivisten untersucht, wie weit verbreitet Kunststoffe in Kosmetika sind. Keiner der Branchenriesen wie Beiersdorf, L'Oreal, Procter & Gamble, Henkel, Dm, Rossmann und Johnson & Johnson verzichtet demnach auf deren Einsatz.

"Fast alle konventionellen Kosmetikprodukte enthalten Kunststoffe, von denen einige im Verdacht stehen, giftig zu sein und sich in Lebewesen anzureichern", sagt Sandra Schöttner von Greenpeace. "Über den Abfluss gelangen viele dieser Stoffe in Flüsse und Meere." Dabei geht es nicht nur um jene kleinen Plastikperlen, die zum Beispiel in Peelings verwendet werden, sondern auch um flüssige, gel- oder wachsartige Kunststoffe.

Wie gefährlich sind die Produkte - was kann der Verbraucher tun?

