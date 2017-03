Sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht Der Mann mit der Jacke

Keine drei Monate war Familie S. aus Iran in der Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Schnelsen einquartiert, als sie am späten Silvesternachmittag 2015 aufbrach. Die Eltern und ihre beiden Kinder wollten Abschied von einem Jahr nehmen, das ihnen viel abverlangt hatte. Sie ahnten nicht, dass das neue Jahr ihnen noch mehr abverlangen würde.

Vater Behzad zog seine blaue Jacke an, die er vom Amt geschenkt bekommen hatte, und setzte sich eine graue Mütze auf. Gemeinsam mit drei Freunden aus der Unterkunft fuhr die Familie mit der S-Bahn in die Innenstadt, bestaunte den prunkvollen Weihnachtsschmuck vor den Edelboutiquen am Jungfernstieg und machte Fotos für die Verwandtschaft in Bandar-e Ansali, einer Hafenstadt am Kaspischen Meer. Von dort war Behzad S. im Oktober über die Türkei und mehrere europäische Länder nach Deutschland gekommen. Die Aussichten, Asyl zu bekommen, waren gut.

Sie spazierten an der Binnenalster entlang, erste Böller und Raketen jagten in den Abendhimmel, es ging laut zu und wild, die Kinder ängstigten sich. Die kleine Gruppe fuhr zurück in die Erstaufnahmeeinrichtung, sie aßen zu Abend, Behzad S. brachte Sohn und Tochter ins Bett und fuhr mit den drei Freunden zurück in die Stadt. Er trug wieder die blaue Jacke und die graue Mütze. Es war sein erstes Silvester fern der Heimat, das erste in Sicherheit. Behzad S.' Frau blieb bei den Kindern.

Die vier Männer stiegen an der S-Bahn-Haltestelle Reeperbahn die Treppe hoch, kurz nach Mitternacht, funkelndes Feuerwerk sprühte in die Nacht. Sie fotografierten und filmten mit ihren Handys. Auf einem Video wird man später Männerlachen zwischen Raketengejaule und Martinshorn hören.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.