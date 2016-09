Snapchat: Facebooks größter Konkurrent

AP Snapchat-Gründer Evan Spiegel

Die derzeit heißeste App hat rund 200 Millionen Fans, darunter zahlreiche Promis, noch mehr Fanatiker und zwei Drittel aller amerikanischen Teenager. Aber direkt vor der Zentrale von Snapchat scheint das niemanden zu interessieren: Ölige Muskelmänner stemmen rostige Gewichte, Touristenströme schieben sich zwischen Obdachlosen und aggressiven Skateboardern hindurch. Im Hintergrund rauscht der Pazifik.

Während andere zu globalem Ruhm aufgestiegene Start-ups wie Twitter, Airbnb oder Uber sich mit extravaganten Firmenzentralen selbst feiern, als Sehenswürdigkeiten belagert von Selfies schießenden Reisegruppen aus aller Welt, scheint sich Snapchat vor der Öffentlichkeit wegzuducken.

Kein Schild weist darauf hin, dass hinter der grauen Fassade des zweistöckigen Bungalows direkt an der Strandpromenade von Venice, Kalifornien, zahlreiche Programmierer Tag und Nacht daran arbeiten, die Jugendkultur der digitalen Welt zu bestimmen.

Seltsam erscheint das vor allem, weil das Unternehmen in den vergangenen Jahren aggressiv versucht hat, eine prominente Rolle im Leben jedes Teenagers zu erobern. Was ist das Besondere an Snapchat?