Ekel-Keime So gefährlich ist der Küchenschwamm 

Ein nordkoreanischer Diktator, der mit dem atomaren Erstschlag droht; ein polternder US-Präsident, der im höchsten Staatsamt neue Maßstäbe in Sachen Unberechenbarkeit setzt: Für die Bürger der Vereinigten Staaten gäbe es derzeit genügend Gründe, um in Hysterie zu verfallen.

Angst und Schrecken verbreiten unter den Bewohnern der Supermacht aber derzeit vor allem die Forschungsresultate eines Wissenschaftlers von der Hochschule Furtwangen in Baden-Württemberg.

Was ist geschehen?

Ein Team um den Mikrobiologen Markus Egert hat eine Studie veröffentlicht, die wahrhaft Widerwärtiges zutage gefördert hat. So gründlich wie keiner vor ihm hat der Forscher die Bakterienflora untersucht, die in einem gewöhnlichen Küchenschwamm während der Nutzung heranwächst. Demnach hausen in den Reinigungshilfen pro Kubikzentimeter bis zu 54 Milliarden Bakterien - eine ähnliche Dichte findet sich in menschlichen Stuhlproben.

Neben diesem Befund warten die Mikrobiologen mit einer Erkenntnis auf, die noch alarmierender ist: Hartnäckige und potenziell gefährliche Keime lassen sich offenbar auch mit noch so rabiaten Säuberungskuren nicht mehr aus den Schwämmen vertreiben.

