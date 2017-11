Zeitgeist Wir sind die neuen Konservativen

Was der Wetterbericht nicht angekündigt hat: Die Nebel der Vergangenheit haben sich über das Land gelegt. Sie liegen über der politischen Debatte, sie liegen über Talkshows, über den Sachbüchern zur deutschen, wenn nicht gar zur germanischen Frage. Es geht um die Heimat, es geht um die Nation, um deutsche Werte, um deutsche Kultur, auch um die Wehrmacht geht es, selbst um das kaiserliche Heer. Nebel, Nebel überall. Sogar auf der Landstraße in Brandenburg herrscht Nebel. Er liegt über den Waldstücken und Ackerflächen, den wieder angepflanzten Lindenalleen, die sich Richtung polnische Grenze ziehen. Hier, in Friedersdorf, nördlich von Frankfurt an der Oder, soll er begraben sein: Friedrich August Ludwig von der Marwitz.

Dieser Marwitz, geboren 1777, preußischer Adliger und Offizier, wäre heute wahrscheinlich vergessen, hätte ihm nicht Theodor Fontane ein Denkmal gesetzt in seinen "Wanderungen durch die Mark Brandenburg". So ragt Marwitz aus dem Nebel der Vergangenheit - weniger als Kriegsheld oder Gutsherr, sondern weil er gegen die Reformen des damaligen preußischen Staatskanzlers focht, gegen die Ideen des Fürsten Karl August von Hardenberg. "Erst von Marwitz' Zeiten ab existiert in Preußen ein politischer Meinungskampf", schreibt Fontane und: "Derjenige, der, meines Wissens, zuerst den Mut hatte, diesen Kampf aufzunehmen, war Marwitz." Ein Mann wie ein Anker, "der uns auf tiefem Grunde mit seinem Eisenzahne festhält, wenn die frische Brise zum Sturme zu werden droht".

Die frische Brise, das waren im frühen 19. Jahrhundert die Befreiung der Bauern und die Emanzipation der Juden, eine modernere Gesellschaft, der Abschied vom Feudalismus.

