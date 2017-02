Hasspostings in sozialen Netzwerken "Du H*re"

"Du Mundgefickte Hurentochter ! ! !"

"Du dreckige schlampe"

"Was kostet die stunde"

"Sie wird ja von einem deutschen schwanz gefickt"

"du fette sau"

"Sau? Eine Sau hat mehr wert wie sie"

Kommentare auf der Facebook-Seite der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Die Linke), Juli bis September 2016

Sevim Dagdelen hat im Abgeordnetenrestaurant im ersten Stock des Reichstags Platz genommen. Sie hat lange überlegt, ob sie einem Treffen zustimmt. Aus Angst, noch mehr Hass zu wecken. Und weil sie fürchtet, dass die Hetzer glauben könnten, sie hätten ihr Ziel erreicht, wenn sie darüber spricht, was die Flut an erniedrigenden, vulgären, sexistischen Nachrichten mit ihr macht, die sie seit Sommer bekommen hat. Diesen Triumph will sie ihnen nicht gönnen.

Sevim Dagdelen ist keine Politikerin aus der ersten Reihe der Linken, aber sie wird regelmäßig in Talkshows eingeladen, wenn es um die Türkei und Präsident Recep Tayyip Erdogan geht. Im Juni stimmte sie wie die Mehrheit der Parlamentarier dafür, die Ermordung von über einer Million Armeniern im Osmanischen Reich einen Völkermord zu nennen. Dann brach der Hass über sie herein.

Was macht das mit Betroffenen - und wie kann man mit dem Hass umgehen?

