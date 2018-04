Gabriel und Schulz Wie die SPD-Männer mit ihrem Machtverlust klarkommen

Ganz vorn, in der ersten Reihe, sitzen die Alten, die Ehemaligen, die Gescheiterten. Die, von denen man normalerweise nichts mehr zu befürchten hat, höchstens mal einen ungebetenen Ratschlag oder einen schrägen Talkshow-Auftritt. Es sind die ehemaligen Vorsitzenden der SPD. Auf dem Schild, das ihre Reihe markiert, steht: "Ehrengäste".

Es sitzen dort am vergangenen Sonntag in der Parteitagshalle in Wiesbaden Kurt Beck, Rudolf Scharping, Franz Müntefering, gescheitert an der Partei, an sich selbst oder am Wähler. Wobei das alles lange her ist, Scharpings Sturz fast ein Vierteljahrhundert, Becks Abgang beinahe ein Jahrzehnt. Selbst Münteferings Rückzug liegt mittlerweile achteinhalb Jahre zurück.

Und dann sitzen da noch zwei, an den Rändern dieser ersten Reihe: rechtsaußen Sigmar Gabriel und linksaußen Martin Schulz.

Vor etwas mehr als einem Jahr war Gabriel noch Vorsitzender der SPD, der am längsten amtierende seit Willy Brandt. Es folgte Schulz, vor zweieinhalb Monaten musste auch er gehen. Jetzt hören sie hier, in der Reihe der Ehemaligen, Andrea Nahles bei ihrer Bewerbungsrede zu. Schulz, den Zeigefinger an der Wange, wirkt etwas konzentrierter als Gabriel. Am Ende klatschen sie beide, Gabriel eher kurz, Schulz länger. Zwischen ihnen klatschen Beck, Scharping, Müntefering. Es muss so wehtun.

In der SPD, in der ja derzeit viel von Aufbruch und Erneuerung die Rede ist, läuft dieser Tage ein Großversuch in einer demokratischen Kerndisziplin: dem Umgang mit dem Machtverlust. Der gehört zwar eigentlich zur Normalität in der Politik, doch bei Schulz und Gabriel liegt die Sache etwas anders.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.