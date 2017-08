Eines muss man Alexander Dobrindt lassen: Er hat völlig neue Standards bei der Bewertung von Bundesministern gesetzt. In seiner nur vierjährigen Amtszeit hat er es tatsächlich geschafft, dass fast alle von ihm verantworteten Bereiche zum Sanierungsfall wurden. Ein Eintrag in die Geschichtsbücher dürfte ihm sicher sein.

Da eine vollständige Liste des Scheiterns den Rahmen dieses Textes sprengen würde, hier nur eine kleine Auswahl: Die deutsche Autoindustrie steckt in der tiefsten Krise ihres Bestehens. Bei der Luftfahrt hängt Air Berlin seit der Insolvenz am Tropf des Staates. Das Bemühen, endlich mehr Güter auf der Schiene transportieren zu lassen, ist gescheitert. Auch das Ziel, Deutschland mit einem beherzten Breitbandausbau fit für die digitale Zukunft zu machen, wurde weit verfehlt.

Dafür verfügt die Republik nun über eine Pkw-Maut, die Ausländer treffen soll, aber auch Inländer betrifft und außer den Ressentiments einiger bayerischer Bürger niemandem dient. Dass Dobrindts Ministerium den Bund im Aufsichtsrat des Pannenflughafens BER mitvertritt, macht die Bilanz nicht besser. Als Erfolg darf hier allenfalls gelten, dass die Schuld für das Elend öffentlich allein bei den Berliner Bürgermeistern hängen blieb.

Am eklatantesten aber ist das Versagen in der Automobilpolitik. Das einst von der Kanzlerin forsch verkündete Ziel, wonach bis 2020 eine Million Elektroautos fahren soll, ist auch an Angela Merkels chronischer Halbherzigkeit gescheitert. Elan zeigte aber auch Dobrindt nicht. Nun ist das Ziel nicht mehr zu erreichen.

