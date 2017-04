Das von den Briten eroberte Palästina entpuppte sich als Zeitbombe. Araber und Juden bekriegten sich – und terrorisierten die Mandatsmacht.

"Der letzte Kreuzzug" betitelte das britische Satireblatt "Punch" am 19. Dezember 1917 eine Karikatur. Stolz blickt darauf ein schnauzbärtiger Ritter hinunter auf eine Stadt – klare Anspielung auf General Sir Edmund Allenby, der kurz zuvor Jerusalem erobert hatte. Mit frommem Gestus war er dann vom Ross gestiegen und ehrfürchtig zu Fuß in die Heilige Stadt geschritten. "Mein Traum wird wahr", seufzt "Punchs" Kreuzritter alias Allenby.

Es sollte sich als hellseherisch erweisen, Londons Griff nach dem Gelobten Land als historische Selbstüberschätzung zu entlarven. Für die Briten wurde in Palästina eher ein Albtraum wahr – dort entstand sozusagen eine zweite Irland-Frage. Sir Henry Wilson, ranghöchster Offizier der britischen Armee, erkannte diese Dimension schon 1921: "Das Problem von Palästina", schrieb Wilson, sei dem irischen vergleichbar, "zwei Völker, die im selben Land leben und sich wie die Pest hassen". Etwa zur gleichen Zeit dämmerte dem angereisten britischen Militärgeheimdienstchef, dass auch Zionisten und Briten keine echten Freunde seien. Die Freundschaft werde nur so lange halten, "wie der Zionistenstaat von Großbritanniens militärischem Schutz abhängig" sei.

Das Problem war hausgemacht. Die Kolonialmacht hatte das Land gleich mehrfach verteilt: Dem Scherifen von Mekka wurde es 1915 vage als Teil eines großarabischen Reichs in Aussicht gestellt, um die Unterstützung der Araber im Kampf gegen die Osmanen zu gewinnen. Im November 1917 wiederum war die Regierung des bibelfesten Premierministers David Llyod George auf den Kurs der Zionisten eingeschwenkt. Die historische Erklärung des Außenministers James Balfour befürwortete eine "nationale Heimstätte" für Juden in Palästina – unter britischer Kontrolle, versteht sich. So brauchte Großbritannien sich das Einflussgebiet mit dem strategisch wichtigen Mittelmeerzugang nicht mit den rivalisierenden Franzosen zu teilen.

Mit der Balfour-Erklärung habe eine Nation "einer zweiten Nation das Territorium einer dritten versprochen", spottete der jüdische Schriftsteller Arthur Koestler, der 1926 selbst nach Palästina zog. Inzwischen war das Land vom Völkerbund offiziell britischem Mandat unterstellt worden.

Die jüdischen Einwanderer litten nicht nur unter der Feindseligkeit der angestammten Araber. Sie fühlten sich zunehmend von ihren Gönnern verraten. 1920 etwa kam es während des muslimischen Nabi-Mussa-Fests in Jerusalem zu blutigen Krawallen. Der britische Militärgouverneur hatte versäumt, genügend Schutzkräfte einzubestellen: Nicht einmal 200 Polizisten standen 70 000 zornigen Arabern gegenüber. "Palästina ist unser Land, die Juden sind unsere Hunde", schrie die Meute. Bald wurden Messer gezückt, jüdische Geschäfte geplündert, Frauen vergewaltigt.

Die Briten brauchten vier Tage, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Es gab Tote und mehr als 250 Verletzte, vor allem auf jüdischer Seite. Ein Jahr später wurde das jüdische Einwanderungszentrum in Jaffa angegriffen, 47 Juden und 48 Araber starben.

Der Landhunger der Einwanderer schürte die Wut der lokalen Bevölkerung. Eine eigene zionistische Agentur organisierte den Bodenerwerb. Dabei waren es oft arabische Großgrundbesitzer, die Land an die Juden verkauften. Vor Ort verloren dann kleine Pächter ihre Äcker – Felder, die ihre Vorfahren seit Jahrhunderten bestellt hatten. Aus Rache hackten palästinensische Trupps Zigtausende Zitrusbäume ab, die jüdische Siedler gepflanzt hatten, es kam zu Streiks und neuen Massakern.

1936 brach die größte arabische Revolte der Mandatszeit aus. Die Briten schickten 28 000 Mann ins Land sowie, aus Indien, einen ihrer abgebrühtesten Polizeiführer – Charles Tegart. Der Ire überzog das Land mit Festungen, ließ seine Beamten in brutalen Verhörmethoden unterweisen und aus Südafrika Dobermänner kommen.

Unter Tegarts Regime wurden arabische Aktivisten willkürlich verhaftet und gefoltert. Ganze Dörfer wurden mit Kollektivstrafen überzogen, darunter Häuserzerstörungen, eine Methode, die später Israel kopieren sollte.

1939 waren die Unruhen weitgehend erstickt. Doch es gab neuen Ärger für die Mandatsverwaltung, diesmal von jüdischer Seite. Etliche königliche Kommissionen waren in Frack und Zylinder nach Palästina gereist, um den Konflikt diplomatisch zu lösen. 1936 schlugen sie etwa eine Teilung des Landes vor – zu einer Zeit, als die Juden erst 30 Prozent der Bevölkerung stellten.

Schließlich aber sollte der Zuzug von Juden begrenzt werden. Palästina solle nicht "so jüdisch werden wie England englisch", mahnte London. Während in Deutschland die Judenverfolgung bereits voll im Gang war, begrenzte die Kolonialmacht 1939 die Einwanderung auf 75 000 Juden für die nächsten fünf Jahre. Diese Deckelung hatte katastrophale Folgen: Im Februar 1942 etwa wurde das in Rumänien gestartete Flüchtlingsschiff "Struma" mit fast 800 Juden an Bord ins Schwarze Meer zurückgeschleppt, wo es von einem Sowjet-U-Boot torpediert wurde. Nur ein Flüchtling überlebte.

Die Stunde des jüdischen Terrors schlug. Radikale rechte Zionisten wie Abraham Stern sahen nunmehr "in den Deutschen nur den Feind, in den Briten aber den Erzfeind". Der junge Untergrundführer Menachem Begin, später Premier Israels, erklärte 1944 den Briten den "Krieg bis zum Ende".

Im selben Jahr wurden der britische Nahostminister Lord Moyne und sein Chauffeur in Kairo erschossen. Moyne galt als Hardliner in der Einwanderungsfrage. Seine Mörder gehörten zu Sterns Gruppe "Lechi"; sie wurden erhängt. Zu Großbritanniens Empörung ehrte Israel die Attentäter 1982 mit Briefmarken als "Märtyrer des israelischen Unabhängigkeitskampfes".

Im Juli 1946 starben 91 Menschen beim Anschlag auf das Hauptquartier der Briten, das King-David-Hotel in Jerusalem. Begins Untergrundkämpfer von der "Irgun" schmuggelten sich als Milchmänner verkleidet in das Gebäude. Die Bilanz der Terrorjahre waren Hunderte Tote und Verletzte sowie Sachschäden in Millionenhöhe. "Je mehr britische Beamte, Soldaten und Polizisten eliminiert werden", erläuterte ein Stern-Anhänger die Strategie, "desto eher wird der fremde Besatzer unser Land verlassen."

Geld sammelte der jüdische Untergrund in den USA. 1944 wurde die "American League for a Free Palestine" gegründet, um Spenden für den Kampf um ein jüdisches Palästina einzutreiben. Künstler wie Frank Sinatra oder Leonard Bernstein unterstützten die Liga. Allein die Broadwayshow "A Flag is Born" mit Marlon Brando in der Rolle eines Holocaust-Überlebenden spülte 400 000 Dollar in die Kassen der Aufständischen.

1947 platzierten jüdische Terroristen im Londoner Kolonialamt eine Bombe, die nur durch einen glücklichen Zufall nicht hochging; in Rom wurde die Fassade der britischen Botschaft durch einen Sprengstoffanschlag zertrümmert. An der Themse tauchten Plakate auf mit der Parole "Irgun bedroht London".

Das Ende des britischen Mandats besiegelte das harte Vorgehen der Briten gegen das Flüchtlingsschiff "Exodus". Um es zu stoppen, griff die britische Marine das mit 4500 Holocaust-Überlebenden beladene Schiff vor der Küste von Haifa an. Die Briten schickten die Flüchtlinge zurück nach Europa, wo sie am 8. September 1947 in Hamburg von 1000 britischen Soldaten und 1500 deutschen Polizisten mit Gewalt von Deck getrieben wurden. Von dort wurden die Juden in mit Stacheldraht gesicherte Lager bei Lübeck verfrachtet.

Die internationalen Reaktionen waren verheerend. Elfeinhalb Wochen später, am 29. November, beschloss die Uno den Abzug der Briten aus Palästina – und die Teilung des Landes in einen jüdischen und einen arabischen Staat.