„Gott ist kein Makler“

Der palästinensische Unterhändler Saeb Erekat über die Perspektiven eines Friedens mit Israel und das Leben in einer besetzten Heimat

SPIEGEL: 1982 waren Sie ein junger Mitarbeiter der An-Najah-Universität in Nablus. Sie hatten Ihren Doktor an der englischen Bradford University gemacht und riefen nun, zurück zu Hause, als Erstes zum Dialog zwischen Palästinensern und Israelis auf. Warum taten Sie das?

Erekat: Ich war 12, als meine Heimatstadt Jericho von Israel besetzt wurde. Mit 13 wurde ich von den Israelis inhaftiert, weil ich Graffiti wie "Lang lebe Palästina" gesprüht hatte. Meine Kindheit war vorbei, an Gerechtigkeit glaubte ich nicht mehr. Dann wurde ich erwachsen. Während meiner Friedensforschungsstudien in Bradford dämmerte mir, dass wir unsere Energie damit vergeudeten, den Feind besiegen zu wollen. Ich wollte mich auf eine Win-win-Situation konzentrieren – für sie und für uns.

SPIEGEL: Indem beide Parteien miteinander sprächen?

Erekat: Mir wurde bewusst, dass die einzigen Israelis, die ich je kennengelernt hatte, die Soldaten an Straßensperren waren, die meinen Ausweis kontrollierten. Wir kannten dieses Volk nicht!

SPIEGEL: Wie haben Ihre Studenten auf Ihren Ruf nach Dialog reagiert?

Erekat: Sie haben meine Kurse boykottiert. Es erschien wie ein Verrat, Israelis an die An-Najah-Universität zu bringen, das Zentrum des palästinensischen Nationalismus.

SPIEGEL: Aber Sie blieben dabei?

Erekat: Im Leben hat man eine Wahl. Entweder nimmt man die komfortable Position ein. Dann wird dich keiner nerven, du hast ein nettes Leben, und wenn du stirbst, war's das. Oder aber man nutzt die Chance, das Richtige zu tun. Dann wirst du leiden. Leute werden deine Kurse boykottieren. Sie werden dich bekämpfen, und deine Kinder werden sie in der Schule verprügeln. Aber du änderst die Dinge. Ich habe mich entschieden, Teil dieses Wandels zu werden.

SPIEGEL: Ihre Familie lebte schon Jahrhunderte vor den Familien der heutigen israelischen Führung in Jerusalem. Die Zionisten sagten aber, Israel sei das biblische Land der Juden. Wem gehört es?

Erekat: Erstens ist Gott kein Grundstücksmakler. Zweitens geht man nicht irgendwohin und behauptet, es gehöre einem, nur weil man da vor 2000 Jahren gewesen sei. Ich war vor 2000 Jahren nicht da! Ich komme aus Jericho. Die spätsteinzeitliche Kultur des Natufien, meines Volkes, erbaute Jericho vor 10 000 Jahren – 6500 Jahre bevor der biblische Joschua von Ägypten kam und meine Stadt niederbrannte. Was bringt es mir, Geschichte zu diskutieren? Ich habe sechs Enkel, ich sollte all mein Denken ihrer Zukunft widmen.

SPIEGEL: 1915 versprach das britische Empire allen Arabern die Unabhängigkeit. 1917 versprach es dann den Juden eine Heimstätte in Palästina ...

Erekat: ... das war der Widerspruch, der uns in die Situation gebracht hat, in der wir heute stecken.

SPIEGEL: Ihre Vorfahren lebten immer unter Fremdherrschaft, sei es von Mamluken, Osmanen oder Briten. Wann haben die Palästinenser eine nationale Identität entwickelt?

Erekat: 1917 gab es drei Universitäten in Palästina mit Studenten aus der gesamten arabischen Welt, wir hatten 17 Zeitungen und Magazine und in Jaffa einen Hafen. Tausende Saudi-Araber und Golfanrainer arbeiteten auf palästinensischen Farmen – zur selben Zeit, als die Juden behaupteten, sie würden die Wüste zum Blühen bringen.

SPIEGEL: Der palästinensische Philosoph Sari Nusseibeh glaubt, dass sich ein palästinensisches Nationalbewusstsein erst spät bildete – und nur als Reaktion auf die Idee einer jüdischen Nation.

Erekat: Das sehe ich anders. Wieso haben die Briten dieses Land Palästina genannt? Wieso war die Währung das palästinensische Pfund? Warum war der Ausweis der Juden, Christen und Muslime der palästinensische Pass? Unsere nationale Identität entwickelte sich nicht erst als Reaktion auf Israel. Sie war immer schon da.

SPIEGEL: Als die Vereinten Nationen das Land zwischen Arabern und Juden 1947 aufteilten, antwortete die arabische Seite mit Gewalt. Wäre es nicht weiser gewesen, den Teilungsplan zu akzeptieren?

Erekat: Heute akzeptiere ich ihn – so-gar mit einem kleineren Anteil für uns als 1947 angeboten. Aber warum sollte ich über die Sicht meiner Großeltern richten?

SPIEGEL: Wie waren Sie von der "Nakba" betroffen, der Vertreibung und Flucht der Palästinenser während des Unabhängigkeitskriegs?

Erekat: Überall auf der Welt erleiden Individuen Verluste. Menschen trennen sich, verlieren ihre Arbeit, bekommen Herzinfarkte. Im Fall von Palästina erlitt eine ganze Nation Verluste. Die Menschen hatten ein Leben, ein Zuhause, eine Familie, zu der sie abends zurückkehrten. Und am nächsten Morgen mussten sie in einem Zelt leben.

SPIEGEL: Was geschah Ihrer Familie?

Erekat: Unser Leid begann später, 1967. Mein Vater besaß ein großes Busunternehmen. Die israelische Armee verbrannte seine Busse – Kollateralschäden des Sechstagekriegs. Meine Mutter musste ihren Schmuck verkaufen, damit wir zu essen hatten. Als ich 1972 die Schule beendete, rief mich mein Vater zu sich und begann zu weinen. "Ich habe mein ganzes Leben für diesen Moment gelebt", schluchzte er. Er wollte mich auf eine Universität in die USA schicken. Dann gab er mir 50 Dollar. Das war alles, was der einst größte Unternehmer der Region erübrigen konnte. Als ich in San Francisco studierte, musste ich für zwei Dollar die Stunde Böden schrubben.

SPIEGEL: Ihre erste Schule war katholisch. Wieso wurden Sie als Muslim auf eine christliche Schule geschickt?

Erekat: Meine Eltern waren sehr weltoffen – und die Schule war gut.

SPIEGEL: Sie haben sich immer für einen nicht-religiösen Palästinenserstaat ausgesprochen.

Erekat: Ich glaube an Gott und respektiere alle Religionen. Sie alle befürworten den Frieden. Wenn wir in die Moschee gehen, sollten wir Gott ehren. Wenn wir dagegen in die Moschee gehen, um Gott zu benutzen, führt das zu Blutvergießen. Das Gleiche gilt für Christen und Juden. Als Gott uns schuf, wollte er uns beschützen. Sobald wir aber glauben, dass wir da sind, um Gott zu beschützen, haben wir ein Problem.

SPIEGEL: Wie viele Ihrer Landsleute denken wie Sie?

Erekat: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. 2006 habe ich für die Region Jericho kandidiert. Die Hamas hat alles getan, um mich zu besiegen. Dennoch habe ich, der für Gewaltlosigkeit und die Zwei-Staaten-Lösung steht, mit 57 Prozent gewonnen. Die allermeisten Palästinenser wollen, so glaube ich, einen Staat, der Zuverlässigkeit, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit garantiert.

SPIEGEL: Wenn laut Umfragen eine Mehrheit heute die Hamas unterstützt, bedeutet das nicht, dass die meisten einen islamischen Staat wollen?

Erekat: Nein. Die Hamas ist eine politische Partei. Als Fatah-Politiker sage ich: Ich gebe euch einen Staat auf friedlichem Wege. Und die Hamas sagt: Hört nicht auf ihn, er hat das ewig versucht, und es hat nur zu mehr Siedlungen und Restriktionen geführt. Wir sind diejenigen, die euch einen Staat geben werden, mit Gewalt. Um Gott geht es dabei nicht.

SPIEGEL: Als Sie 1986 zu einer Zwei-Staaten-Lösung aufriefen, galten Sie dafür international als moderater PLO-Mann. Wie kam es, dass die PLO, eine Organisation, die bis dato für Terror bekannt war, Ihre Position übernahm?

Erekat: Der Vater dieser Idee war Mahmoud Abbas, der jetzige Präsident von Palästina. Er hat mich überzeugt. Wir waren eine weit verstreute Bewegung weltoffener Denker – in Deutschland, den USA, Jordanien, Jericho. Zu der Zeit wurden viele von uns getötet beziehungsweise hingerichtet: Issam El-Sartawi in Portugal, Said Hamami in London, Essedin Kalak in Paris. Die PLO hat einen hohen Preis für den Terror bezahlt.

SPIEGEL: Im selben Jahr fand die israelische Armee einen Brief in Ihrem Büro, in dem Sie schrieben, dass die Palästinenser der militärischen Besatzung "widerstehen, sie aushalten und zurückweisen" müssten. Sie wurden inhaftiert. Aus welchem Grund?

Erekat: Ich hatte zwei israelische Anwälte mit im Gericht in Nablus. Nachdem die Anklage verlesen worden war, wollten sie reden, aber der Richter befahl ihnen zu schweigen. Einer meiner Anwälte fragte: "Bin ich in einem Gericht oder nicht?" Der Richter verurteilte ihn zu einem Bußgeld von 1500 Dollar für Missachtung des Gerichts. Mir sagte er: Da ich das Recht habe, Ihr Gewissen zu beurteilen, erkläre ich Sie der Anstiftung zum Aufruhr für schuldig. Ich bekam fünf Jahre Haft auf Bewährung und ein Strafgeld von 10 000 Dollar – das höchste, das ein Palästinenser je bekam.

SPIEGEL: Der Ausbruch der Intifada 1987 hat die PLO-Führung überrascht.

Erekat: Ich hatte in dem Jahr ein Buch veröffentlicht. Israel behauptete damals, dass die Palästinenser glücklich würden, wenn sie gute Arbeit hätten, mit Stellen in ganz Israel, und daheim den Komfort von TV-Antennen. Ich schrieb, dass Freiheit ein Instinkt sei. Wenn Sie verheiratet sind und Ihr Partner Sie ständig bevormundet, dann werden Sie diese Ehe nicht fortsetzen. Warten wir auf die Explosion, warnte ich: Die Palästinenser werden ihre Antennen aufgeben, genau wie ihre Fernseher, ihre Jobs – und für ihre Freiheit kämpfen.

SPIEGEL: Die Bilder des Konflikts, die sich eingebrannt haben, sind grausam: explodierende Busse, Bombenattentate auf Cafés. Warum wurden diese Gewaltauswüchse nicht eingedämmt?

Erekat: Wie dämmt man Gewalt ein? Ich habe jeden einzelnen Selbstmordanschlag öffentlich verurteilt!

SPIEGEL: Schon damals?

Erekat: Ja. Und das war alles andere als komfortabel, aber ich muss mich im Spiegel angucken können. Ich kann meine Freiheit nicht auf Kosten des Lebens anderer Menschen suchen. Aber ich verurteilte auch jüdische Siedler und israelische Brandanschläge auf palästinensische Schulen und Moscheen.

SPIEGEL: Wie hat Ihr Volk auf Ihre Verurteilung des Terrors reagiert?

Erekat: Viele haben sie nicht akzeptiert. 1992 kam eine Gruppe von extremistischen Palästinensern zu mir nach Hause, ich war gerade im Ausland. Vier Rocker mit Masken, Messern, Fackeln, Gewehren. Sie erzählten meiner Frau und meinen zehnjährigen Zwillingstöchtern, sie würden sie verbrennen, inklusive meiner zwei kleinen Söhne. Das hat mich sieben Jahre Therapie für meine Töchter gekostet. Das ist mein Leben – nicht nur Interviews und politische Verhandlungen.

SPIEGEL: Sie standen jahrzehntelang Jassir Arafat nahe, dem populärsten, aber auch meistkritisierten Palästinenser-Anführer. Wie sehen Sie ihn heute, zehn Jahre nach seinem Tod?

Erekat: Er war der mutigste Mensch, dem ich je begegnet bin. Ohne Arafat hätte es niemals Friedensgespräche mit Israel gegeben. Er wurde unfair von Israelis und Amerikanern behandelt; er war ein Soldat des Friedens. Bald kommt ein Buch von mir über Arafat heraus, das erklärt, was wirklich geschah.

SPIEGEL: Was ist mit der Korruption, von der viele annehmen, dass sie unter Arafat begann?

Erekat: Wir sind normale Menschen, unter uns gibt es gute und schlechte. Dass Arafat korrupt war, ist falsch. Dass wir Korruption haben – das stimmt. Wir sind keine Heiligen. Aber wenigstens hören Sie davon. Erst kürzlich standen drei palästinensische Funktionäre wegen Korruption vor Gericht. Von so etwas hören Sie nirgendwo anders in der arabischen Welt. Wir machen Fehler, ja, aber wir geben sie zu.

SPIEGEL: Die Autonomiebehörde sei eine Last für sie, hat zuletzt eine Mehrheit der Palästinenser in einer Umfrage geklagt.

Erekat: Israels Regierung hat uns unser Land genommen, unsere Rechtsprechung, unsere Sicherheit. Die Autonomiebehörde wurde geschaffen, um uns in die Unabhängigkeit zu führen. Israel hat diese Hoffnung zerstört – und die Umfragen zeigen die Enttäuschung darüber.

SPIEGEL: Die Hamas hat die letzte Wahl, 2006, gewonnen. Warum hat Ihre Fatah verloren?

Erekat: Die Hamas hat nicht wegen eines guten Wirtschaftsprogramms oder Verhandlungsplans gewonnen, sondern wegen unserer Fehler.

SPIEGEL: Welche Fehler meinen Sie?

Erekat: Lassen wir das für ein anderes Interview. Ich kann Ihnen eines sagen: Wir sind eine Demokratie. Worin wir und die Hamas uns unterscheiden, ist, dass wir nicht auf Kugeln zurückgreifen, sondern auf Stimmzettel.

SPIEGEL: Allerdings liegt die letzte Wahl schon mehr als neun Jahre zurück, ziemlich lang für eine Demokratie. Wann findet die nächste Wahl statt?

Erekat: Sobald die Hamas zustimmt, ich hoffe noch im Jahr 2015.

SPIEGEL: Israel hat 2003 eine Mauer hochgezogen, um sich vor Attentaten zu schützen. Was ist Ihre Meinung dazu?

Erekat: Seitdem denken die Palästinenser, dass die Israelis nicht verhandeln, sondern diktieren wollen. Auf der Grenze eine Mauer zu bauen ist in Ordnung. Aber durch mein Schlafzimmer in Jericho? Das ist keine Sicherheitsanlage, das ist Landraub. Als die USA ihren Grenzzaun zu Mexiko hochgezogen haben, sind sie dafür nicht 30 Meilen in mexikanisches Territorium eingedrungen!

SPIEGEL: Palästinenser können sich nicht frei bewegen. Aber Sie, als Diplomat, können das – wir sind jetzt ja gerade in Jerusalem und nicht in Jericho.

Erekat: Ich muss jeden Monat eine neue Erlaubnis beantragen. Die ausstellende Behörde heißt "Coordinating Liaison of Judea and Samaria". Samaria und Judäa, so nennen sie das Westjordanland, obwohl Israel unterschrieben hat, diese biblischen Namen nicht mehr zu benutzen.

SPIEGEL: Was sind die alltäglichen Auswirkungen der Besatzung?

Erekat: Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Bauer in Jericho. Es ist Juni, 45 Grad Celsius, die Wassermelonen sind reif, und Sie wollen sie im Westjordanland verkaufen, in Ramallah, Nablus, Dschenin. Aber der Militärkommandant von Jericho ordnet Straßensperren an, die niemand passieren darf. So etwas kommt oft vor. Die Melonen verderben aus "Gründen der Sicherheit". Das ist der einzige Grund, den man uns gibt. Besatzung macht korrupt.

SPIEGEL: Zu viel Macht korrumpiert?

Erekat: Es gibt Straßen im Westjordanland, die die Israelis benutzen dürfen, aber ich nicht. In den dunkelsten Stunden der Apartheid haben die Weißen nicht Schwarze davon abgehalten, Straßen zu benutzen. Heute rechtfertigt Israel Apartheid mit dem Begriff "Sicherheit". Sie diskutieren jetzt über eine 800 Kilometer lange Straße, die "steril" sein soll.

SPIEGEL: Steril?

Erekat: Das bedeutet: frei von Palästinensern. Es gibt sogar sterile Busse. Die Mehrheit der Israelis sieht uns nicht. Wir leben keinen Kilometer von ihnen entfernt – aber für sie sind wir auf einem anderen Planeten. Und diese Besatzung dauert schon 45 Jahre.

SPIEGEL: Glauben Sie, dass Ihr Volk je vergeben und friedlich mit den Israelis umgehen kann?

Erekat: Ja. Sie werden überrascht sein über die Beziehung zwischen Palästinensern und Israelis, sobald sie echte Nachbarn werden, jeder mit seinem eigenen Land.

SPIEGEL: Sie haben beinahe an jeder Friedensverhandlung seit 1991 teilgenommen. Warum sind alle gescheitert?

Erekat: Ich bin erst seit 2010 Chefunterhändler, und ich glaube nicht, dass die Verhandlungen gescheitert sind. Was gescheitert ist, ist das Beenden der Siedlungsaktivitäten.

SPIEGEL: Die Verhandlungen sind gerade eingefroren ...

Erekat: ... es gibt andere friedfertige Mittel, die uns eine Zwei-Staaten-Lösung bringen können. Wir raten unseren Leuten, von Gewalt abzusehen und in die Mechanismen des Internationalen Rechts zu vertrauen. Wir sind zum Sicherheitsrat gegangen, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu beantragen; die USA waren dagegen. Deshalb bereiten wir jetzt eine Klage beim Internationalen Strafgerichtshof vor. Israel darf die illegale Besiedlung nicht fortsetzen, es darf keine Menschen umsiedeln oder Gelder, die uns gehören, einfrieren. Israels Besatzung darf sich nicht länger über geltendes Recht stellen.

SPIEGEL: Glauben Sie immer noch daran, dass der Frieden kommt?

Erekat: 1998 wurde Jericho von einer schrecklichen Flut heimgesucht. Keiner meiner israelischen Freunde vom Verhandlungstisch machte sich die Mühe anzurufen, um zu fragen, wie es mir und meiner Familie geht. Doch 21 israelische Teenager riefen meine Tochter Dalal an, um ihr Hilfe anzubieten. Sie hatte diese Jugendlichen im US-Staat Maine kennengelernt, über eine Initiative namens "Seeds of Peace". Das ist die Zukunft. Der Frieden wird kommen. Ich werde ihn erleben.

