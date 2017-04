„Auch Israel hat Gelegenheiten verpasst“

Ex-Staatspräsident Shimon Peres hält eine Zwei-StaatenLösung mit den Palästinensern noch immer für möglich.

Der Friedensnobelpreisträger von 1994 beschaffte im Unabhängigkeitskrieg Waffen für die Hagana. 1923 im damaligen Polen geboren, kam er 1934 nach Tel Aviv. Er war zweimal Ministerpräsident Israels, Außenminister und 2007 bis 2014 Staatspräsident.







SPIEGEL: Herr Peres, seit Gründung des Staates Israel haben Sie die Politik Ihres Landes entscheidend mitgeprägt. Macht Sie der Gedanke traurig, Sie könnten sterben, bevor der israelisch-palästinensische Konflikt gelöst ist?

Peres: Ich habe eine Vereinbarung mit dem Tod. Er belästigt mich nicht, und ich belästige ihn nicht. Als ich jung war, dachte ich, ich würde nur 35 Jahre alt werden. Deshalb habe ich versucht, in den ersten 35 Jahren das Maximum zu schaffen. Ich habe mein ganzes Leben für den Frieden gearbeitet, und wir haben auch etwas erreicht. Wir haben Frieden mit Ägypten und Jordanien geschlossen.

SPIEGEL: Aber mit den Palästinensern ist bislang jeder Versuch gescheitert.

Peres: Es ist auch schwierig. Wir leben zusammen auf einem sehr kleinen Gebiet. Weiß der Herrgott, warum sich gleich zwei monotheistische Religionen ein nicht einmal einen Quadratkilometer großes Gebiet, den Tempelberg, als heiligen Ort auserwählt haben. Die Palästinenser hatten nie einen eigenen Staat. Sie wurden nicht einmal von ihren eigenen arabischen Völkern anerkannt. Wir haben sie anerkannt, aber sie haben sich gespalten.

SPIEGEL: Woran lag das?

Peres: Es war die Reaktion auf die doppelzüngige Politik Jassir Arafats. Er war von einem sehr eigenen Schlage. Ohne ihn hätten die Friedensverhandlungen niemals begonnen – und mit ihm wären sie niemals geendet.

SPIEGEL: Der frühere israelische Außenminister Abba Eban sagte einmal: Die Araber verpassen nie eine Gelegenheit, eine Gelegenheit zu verpassen.

Peres: Ich mag diesen Satz nicht.

SPIEGEL: Warum nicht?

Peres: Es gab verpasste Gelegenheiten, aber ich sage nicht, dass es nur die Araber waren. Auch wir haben Gelegenheiten verpasst.

SPIEGEL: Welche waren das?

Peres: Wenn man Frieden machen will, muss man nicht nur die Gegenseite überzeugen, sondern auch das eigene Volk. Alle sagen: Ja, wir sind für Frieden, wir sind bereit, den Preis dafür zu zahlen. Aber wenn sie dann sehen, was auf dem Tisch liegt, fragen sie: Warum muss der Preis so hoch sein?

SPIEGEL: Sie sind von Ihren Landsleuten wegen Ihrer Verständigungspolitik als naiv bezeichnet worden.

Peres: Es hieß, ich wisse nicht, wie man verhandelt.

SPIEGEL: Und, waren Sie naiv?

Peres: Große Dinge, sei es Frieden oder Liebe, kann man nicht erreichen, ohne dass man seine Augen ein klein wenig schließt. Die Welt ist nicht perfekt. Aber man kann versuchen, perfekt zu sein. Indem man das tut, trägt man dazu bei, dass die Welt mit der Zeit immer ein Stück besser wird.

SPIEGEL: Diese Schritt-für-Schritt-Methode haben Sie bei den Geheim verhandlungen, die zum Oslo-Abkommen führten, angewandt. Da ging es zunächst nur um eine Autonomie für den Gazastreifen und für die Stadt Jericho.

Peres: Um einen solch grundlegenden Konflikt zu lösen, muss man kreativ sein. Wir haben geheim verhandelt, damit die Öffentlichkeit keinen Druck ausüben konnte. Nicht einmal die Amerikaner wussten Bescheid, sie meinten, Verhandlungen mit Syrien seien vielversprechender. Als ich dem damaligen US-Außenminister Warren Christopher das fertig ausgehandelte Abkommen mit der PLO zeigte, traute er seinen Augen nicht: "Unmöglich", sagte er.

SPIEGEL: Wie war Ihre Erfahrung mit Arafat?

Peres: Wenn Sie mit jemandem verhandeln, müssen Sie sich in die Schuhe des anderen stellen. Es war Arafat sehr wichtig, nicht sein Gesicht zu verlieren. Er wollte, dass ich ihn "Präsident" nenne, aber damit hatte ich ein Problem, also nannte ich ihn "Ra'is", was auf Arabisch sowohl "Kopf" als auch "Präsident" bedeutet. Wenn Dritte anwesend waren, habe ich ihn immer sehr höflich behandelt, aber wenn wir unter vier Augen sprachen, habe ich ihm ehrlich meine Meinung gesagt.

SPIEGEL: Die letzte große Gelegenheit für einen Frieden war der Gipfel von Camp David im Jahr 2000. Was ist damals zwischen Arafat und dem israelischen Ministerpräsidenten Ehud Barak schiefgegangen?

Peres: Es war wie so oft: ein perfektes Missverständnis. Barak dachte, er habe das Maximum geboten, und Arafat dachte, er könne noch mehr bekommen.

SPIEGEL: Mit dem jetzigen Premier Benjamin Netanyahu scheint es andersherum zu sein: Er bietet nur ein Minimum an. Wie oft mussten Sie sich als Präsident auf die Zunge beißen, um Netanyahu nicht öffentlich zu widersprechen?

Peres: Gar nicht. Ich hatte sogar sein Einverständnis, mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas zu verhandeln.

SPIEGEL: Wie bitte?

Peres: Abbas und ich trafen uns geheim, und wir erreichten beinahe eine Vereinbarung.

SPIEGEL: Aber?

Peres: Im letzten Moment sagte Netanyahu, er habe von jemand anderem – ich werde den Namen nicht verraten – ein besseres Angebot. Er sagte, ich solle drei Tage warten. Ich antwortete ihm, dass ich an sein Angebot nicht glaube und Abbas nicht täuschen wolle. Drei Tage später rief Netanyahu mich an und sagte, er brauche noch mehr Zeit. Ich sagte ihm: Sehen Sie, ich will meine Versprechen nicht brechen, ich werde Mahmoud Abbas anrufen und ihm sagen, dass ich nicht liefern kann, was ich versprochen habe.

SPIEGEL: Die Amerikaner haben vieles versucht, um eine Friedensvereinbarung zu vermitteln, und dabei aber auch eine Menge Glaubwürdigkeit auf beiden Seiten eingebüßt. Könnte ein Land wie Deutschland, dessen Kanzlerin in der israelischen Öffentlichkeit hohes Ansehen genießt, als Vermittler einspringen?

Peres: Ich glaube nicht, dass Angela Merkel einwilligen würde. Von dem Moment an, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe, war ich tief beeindruckt von ihrem ernsthaften Bestreben. Sie hat sich dafür entschieden, aufseiten des jüdischen Volkes zu sein. Ihre Beziehung zu Israel ist beinahe religiös. Die Sicherheit Israels liegt ihr sehr am Herzen.

SPIEGEL: Fürchten Sie nicht, dass ein Zeitpunkt kommen könnte, an dem die Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr möglich sein wird?

Peres: Der größte jüdische Philosoph war Maimonides. Er sagt, dass es zwei Wahrheiten gibt: die reale Wahrheit und die unvermeidliche Wahrheit. Die reale Wahrheit ist: Der Weg zum Frieden ist kein Schweizer Uhrwerk. Die unvermeidliche Wahrheit lautet: Es gibt keine Lösung außer der Zwei-Staaten-Lösung.

SPIEGEL: Warum?

Peres: Es ist nicht das Land, das uns heilig macht, es ist die Heilige Schrift. Das wichtigste Element der jüdischen Tradition ist der moralische Code der Bibel. Wenn wir ein demokratischer, jüdischer Staat bleiben wollen, dann müssen wir auf einen Teil des Landes verzichten.

Interview: Christoph Schult, Einat Keinan