Sportschützen in Hameln Die Waffenscheinheiligen

Wer im niedersächsischen Hameln auf bequemem Weg an eine Waffenbesitzkarte kommen wollte, machte sich auf den Weg ins "Toscana".

Das italienische Restaurant im Hefehof, einem alten Fabrikgelände nahe dem Bahnhofsplatz, gehörte Vincenzo B., genannt Enzo, 59 Jahre alt. Ein kleiner, jovialer Mann mit ergrautem Schnauzer, italienischer Hitzigkeit und einer Portion Humor. Der perfekte Gastgeber, ein guter Koch, früher außerdem ein leidenschaftlicher Boxer. Stolz eskortierte er Hannover-96-Spieler durch seine Taverne an den Tisch. Nach dem Tod seiner Frau ging es mit der Küche allerdings bergab. Ohne sie habe das "Toscana" seine Seele verloren, sagte Enzo einmal. Es mag auch am Alkohol gelegen haben, in dem er Trost suchte in der Zeit der Trauer.

Inzwischen ist Enzo B. trocken und sitzt im Sitzungssaal H2 im Landgericht Hannover auf der Anklagebank. Einmal springt er auf und ruft mit starkem Akzent dem Vorsitzenden der 18. Großen Strafkammer zu: "Signore Richter, meine Mamma spricht kein Italienisch, sondern so eine starke Dialekt, kann keine Dolmetscher übersetzen!" Er würde so gern seine mehr als 90 Jahre alte Mutter im apulischen Squinzano, Heimat zweier Erzbischöfe, anrufen dürfen. Vermutlich würde er sie noch lieber besuchen, zumindest glauben das die Ermittler. Wegen Fluchtgefahr sitzt er seit Mai vergangenen Jahres in Untersuchungshaft.

Enzo B. war nicht nur Gastronom, sondern auch Ehrenpräsident und Kassenwart des Hamelner Schießsportvereins 2000 (SSV). Gemeinsam mit dem ersten Vorsitzenden, einem Rechtsanwalt aus dem Raum Hannover, und dem zweiten Vorsitzenden soll er ein einträgliches Geschäft aufgezogen haben. Die drei gaben sogenannte Sachkundenachweise nach dem Waffengesetz aus - angeblich ohne die Kandidaten zu prüfen oder nachdem sie ihnen die Prüfungsfragen samt Antwort verraten hatten.Die Staatsanwaltschaft hat 53 Fälle aus den drei Jahren zwischen Mai 2013 und Mai 2016 zur Anklage gebracht, die Interessenten sollen jeweils zwischen 500 und 1560 Euro gezahlt haben.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.