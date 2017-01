Fans finanzieren "Star Citizen" 140 Millionen Dollar für ein neues Weltall

Seit Jahren wartet Jérôme Cantu auf den Tag null, da sich in seinem Computer ein neues Universum auftun wird. Der junge Berliner ist dafür gerüstet: Er hat, zusammen mit zwei Freunden, schon mehr als 140 Raumschiffe gekauft.

Und nun wollen die drei Computerspieler allmählich mal aufbrechen in unendliche Weiten. In ihrer virtuellen Flotte stecken schließlich um die 15.000 echte Dollar.

So viel haben sie bezahlt für flinke Kreuzer, für waffenstarrende Schlachtschiffe und bullige Frachtkähne - alles bereit für den großen Auftritt im Spiel ihrer Träume: in der Weltraumsimulation "Star Citizen".

Das ist das neue Werk des amerikanischen Entwicklers Chris Roberts. Seine Firma Cloud Imperium Games tüftelt an einem detailreichen Kosmos von gewaltiger Ausdehnung und Spieltiefe. Die künftigen Bewohner dürfen, wenn alles gut geht, darin zu Hunderttausenden herumstromern und Planeten erobern; sie können Gefechte anzetteln und mit Geschäften reich werden.

Um dieses Unterfangen zu finanzieren, verkauft die Firma vorab schon mal Raumschiffe an Anhänger in aller Welt. Freilich können die Eigner wenig anfangen mit ihrem interstellaren Fuhrpark, solange die sagenhafte Simulation nicht fertig ist. Und wie es aussieht, dauert das noch eine Weile. Und trotzdem: Das Geld fließt weiter in die Kasse des Entwicklers. Wie überzeugt er seine Anhänger?

