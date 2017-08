Statistisches Bundesamt Hier wird die deutsche Wirklichkeit gemacht

Es geht hinauf in den zwölften Stock und durch einen langen Flur in dunklem Rosa, dann steht man im Eckbüro eines Mannes, der laut Berechnung seiner Mitarbeiter noch eine durchschnittliche Lebenserwartung von 17,7 Jahren hat. Er sagt: "Herzlich willkommen", winkt den Besucher auf einen Platz am Konferenztisch und bestellt bei seiner Sekretärin Kaffee, ein Getränk, von dem in einem Beamtenhaushalt durchschnittlich 100 Tassen im Monat getrunken werden.

Der Mann heißt Dieter Sarreither, hat Ende vergangenen Jahres seinen 65. Geburtstag gefeiert und ist vermutlich 99,9 Prozent der Bevölkerung gänzlich unbekannt. Dabei leitet er eine der einflussreichsten Behörden des Landes: das Statistische Bundesamt.

Das klingt langweilig, klingt grau. Aber hier wird die Wirklichkeit gemacht.

Ohne dieses Amt ließe sich kaum eine sinnvolle Wirtschafts- und Sozialpolitik betreiben. Lobbyisten und Populisten könnten noch mehr Fake News verbreiten, als sie es ohnehin tun. Die Bürger wären nicht dazu in der Lage zu beurteilen, ob die Regierung ihren Job gut oder schlecht gemacht hat. "Wir tragen daher eine große Verantwortung, und wir tun alles, dass die Daten, die wir sammeln, korrekt sind", sagt Sarreither.

Doch was wird erhoben, geprüft und erforscht? Und wer entscheidet darüber?

