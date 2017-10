"Unter der Würde des Amtes" Was Basketball-Star Stephen Curry über den US-Präsidenten zu sagen hat

Eine halbe Stunde nach dem Spiel gegen Denver steht Stephen Curry, nur ein Handtuch um die Hüfte gebunden und mit Badelatschen an den Füßen, in der Umkleidekabine der Golden State Warriors.

Er hat lange geduscht. Die Umkleidekabine leert sich langsam. Die meisten wollen schnell nach Hause. Am nächsten Tag steht für die derzeit beste Basketballmannschaft der Welt ein 14-Stunden-Flug nach China an, vor dem es den Spielern offenbar graut. Es ist eine dieser Marketingreisen, wie sie Bayern München auch macht.

Stephen Curry ist der größte Star der NBA, der vielleicht begabteste Spieler seit Michael Jordan. Und derzeit einer der größten Gegenspieler von Präsident Donald Trump. "Wir haben hier eine große Plattform, eine gewaltige Stimme, die wir nutzen müssen", sagt Curry vor seinem Spind. "Wir müssen darauf aufmerksam machen, was in diesem Land unter diesem Präsidenten gerade alles schiefläuft."

Der Streit mit Trump hatte Ende September begonnen. Damals hatte Curry erklärt, dass er bei einer teaminternen Abstimmung über die Einladung ins Weiße Haus sicherlich mit Nein stimmen werde, wenn er sich überlege, was dessen Hausherr in diesem Land anrichte. Traditionell empfängt der US-Präsident die wichtigsten Meisterteams des Landes. Currys Worte waren so gelassen gesprochen, wie er Basketball spielt: anstrengungslos, fast abwesend.

